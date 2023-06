Ταξίδι στον κόσμο της ροκ με τα 4.760 βινύλια του Βασίλη Φραγκιά

Αν είχες την ευκαιρία να στήσεις την μπάντα της επιλογής σου, με ποιον μπασίστα θα ξεκινούσες;

«Με τον Αντώνη Τουρκογιώργη! Των Socrates. Σε κούφανα; Πιστεύω πως αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα έπαιζε σε πολύ μεγάλο γκρουπ. Το εννοώ αυτό που λέω. Τον έχω δει στο Κύτταρο, πριν από δέκα χρόνια. Εντάξει, ο τύπος ήταν θεός»!

Ντράμερ;

«Θα πάω με Μπόναμ».

Στην κιθάρα;

«Θα έβαζα τον Ρόρι Γκάλαχερ. Εντάξει, αρρώστια με Ρόρι, τι να λέμε. Τον είχα δει στη Φιλαδέλφεια, τότε που είχε πέσει το ξύλο. Μιλάμε για ξύλο της αρκούδας!

Όταν, λοιπόν άνοιξαν τα μουσικά σύνορα στην Ελλάδα μετά τη Χούντα, η πρώτη ροκ συναυλία που έγινε εδώ ήταν το 1980, όταν οι Police έπαιξαν στο Σπόρτιγκ. Είχα πάει, γινόταν χαμός. Τότε οι Police ήταν στα πάνω τους. Η επόμενη συναυλία ήταν των Άλμπερτ Κόλινς – Κόκο Τέιλορ. Ο Κόλινς με καλώδια στην κιθάρα 50 μέτρα, είχε βγει έξω από το Σπόρτιγκ, τον κυνηγάγαμε! Και μετά ήλθε ο Ρόρι στη Νέα Φιλαδέλφεια, το 1981. Με 40.000 κόσμο που στριμώχτηκε στο γήπεδο της ΑΕΚ και μια νεολαία που έψαχνε τα διέξοδά της στη ροκ μουσική. Βγήκε ο τρελός, παίζει το Moonchild, γίνεται της κακομοίρας! Οι τζαμπατζήδες να προσπαθούν να πηδήξουν για να μπουν μέσα, ασφυξία από τα καπνογόνα, έξω από το γήπεδο να πέφτει αδιανόητο ξύλο και ο Ρόρι να συνεχίζει! Έχω γυρίσει σπίτι, τα μάτια μου δακρύζουν και τρώω κάτι φάπες από τη μητέρα μου! Μια χαρά! Ωραία περάσαμε (γέλια)»!

Και τραγουδιστή;

«Τον Πλαντ. Χωρίς δεύτερη σκέψη».

Αν είχες την ευκαιρία να στήσεις το δικό σου Όρος Ράσμορ, ποιες μπάντες θα ανέβαζες εκεί;

«Η πρώτη μπάντα που θα ανέβαζα θα ήταν σίγουρα οι Stones. Σαν δεύτερη μπάντα, θα έβαζα τους Floyd, τρίτη τους Zeppelin και τέταρτη, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ, τους Red Hot Chili Peppers. Έχω μια ιδιαίτερη ιστορία εδώ… Μετά τον Κολοσσό, δούλεψα στην ουκρανική Ντνίπρο (σ.σ. το 2012). Είχα κλείσει εισιτήρια να τους δω στην Αθήνα αλλά έπρεπε να φύγω στην Ουκρανία. Μετά από μια εβδομάδα θα έπαιζαν στο Κίεβο! Μιλάμε για απόσταση 1 ώρα και 10 λεπτά με το αεροπλάνο. Είπα, λοιπόν στους παίκτες μου: "Παιδιά, προπόνηση νωρίς σήμερα 15:00 – 17:00". Έφυγα σφαίρα για το αεροδρόμιο! Η πτήση ήταν στις 19:00. Γύρω στις 20:15 προσγειώθηκα και στις 21:00 ήμουν στη συναυλία! Επέστρεψα στο Ντνίπρο με την πρώτη πρωινή πτήση».

Άλμπουμ;

«Πρώτο το Wish You Were Here. Αυτό by far, δεν το συζητάω. Μετά το One More From The Road από Lynyrd Skynyrd. Το Sgt. Pepper's Lonely Hearts club band των Beatles που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Και θα βάλω και το Coda των Zeppelin».

Και από κομμάτια;

«Το νο.1 αυτό που είπα εξ αρχής, το Wish You Were Here. Είμαι άρρωστος με αυτό. Μετά το Gimme Shelter από Stones. Τρίτο το Free Bird από Lynyrd Skynyrd. Και τέλος, το Space Oddity».

Καλύτερη all time μπαλάντα;

«To Angie».

Ποιο τραγούδι καταλαβαίνεις από το πρώτο δευτερόλεπτο;

«Τα πάντα! Όλα»!

Πότε πρέπει μια μπάντα να… βγει στη σύνταξη; Ισχύει, εν προκειμένω αυτό που λέγεται στον αθλητισμό; Ότι, δηλαδή, οι μεγάλοι παίκτες δεν ξέρουν πότε πρέπει να σταματήσουν;

«Νομίζω ότι πρέπει να σταματάς στο πικ σου. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από 13 χρόνια πήγα με τον Δημήτρη Καρύδα στο Terra Vibe για τον Μπομπ Ντίλαν. Ποιητής. Από τους αγαπημένους μου. Και δεν… έβγαινε η φωνή. Μιλάμε τώρα για έναν μύθο, που έχει τραγουδήσει στο Woodstock, που έχει γράψει κομματάρες και έχει επηρεάσει μια γενιά. Δεν μπορείς τώρα να βγαίνεις και να μην μπορείς να τραγουδήσεις! Υπάρχουν, επίσης παραδείγματα όπως ο Μάικ Όλντφιλντ που έγραψε το αριστούργημα των αριστουργημάτων, το Ommadawn και το Tubular Bells. Είχα διαβάσει, λοιπόν μια συνέντευξή του που έλεγε ότι: "η μεγαλύτερη κατάρα μου είναι ότι στα 22 μου έγραψα αυτό το άλμπουμ… Ό,τι ακολούθησε μετά, ήταν προς τα κάτω"! Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Γράφεις ένα άλμπουμ που είναι αριστούργημα. Το δικό σου magnum opus. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση; Τι κάνεις μετά; Είναι δύσκολο. Πάντως, εσύ ο ίδιος πρέπει να οριοθετήσεις τον εαυτό σου. Πού πιστεύεις ας πούμε ότι πρέπει να σταματήσεις; Ή τι πιστεύεις ότι θα κάνεις καλύτερα; Είναι δύσκολο να απαντήσει κάποιος. Έχω φτάσει στο σημείο να μην πηγαίνω πια σε συναυλίες των παλιών γιατί φοβάμαι μην απογοητευτώ. Ο Ντίλαν ήταν σοκ για μένα! Λέω, δεν γίνεται να είναι ο Ντίλαν αυτός. Εμφανίστηκε κουρασμένος και καταβεβλημένος, πάλευε να βγάλει φωνή. ΟΚ, πιο πολύ ποιητής ήταν, δεν είχε καμιά φωνάρα, είχε όμως αυτό το γρέζι που άκουγες και σου άρεσε. Δεν μπορείς να βγάλεις όμως… υποχρεωτικά κάποιον στη σύνταξη. Είναι στη φύση του ανθρώπου. Εγώ, δηλαδή που είμαι προπονητής. Στα 61 μου, αν μου το κόψεις αυτό, θα… πεθάνω. Έχω εκατό χόμπι να κάνω, θα παίξω τένις, θα ακούσω μουσική, θα διαβάσω τα βιβλία μου… Έχω να κάνω πράγματα. Αλλά το μπάσκετ και η προπονητική είναι η ζωή μου».

Έχεις τέσσερις επιλογές. Τους Queen στο Live Aid, για πολλούς την καλύτερη ζωντανή εμφάνιση στην ιστορία της ροκ, το live των Pink Floyd στην Πομπηία το 1972, το Woodstock και το Celebration Day, το reunion των Zeppelin στο Λονδίνο. Σε ποιο θα πήγαινες;

«Είμαι μεταξύ Woodstock και Πομπηίας! Λοιπόν, θα πάρω Πομπηία! Γιατί θα ήταν μοναδική εμπειρία. Να είσαι μόνο εσύ και οι Floyd κάτω από τον Βεζούβιο. Κάτι που δεν έχει ζήσει κανείς. Το έζησαν μόνο οι Floyd και το συνεργείο τους. Ενώ το Woodstock το έζησαν 1.000.000 άνθρωποι. Άρα δεν θα ήταν κάτι μοναδικό».

Ποια ήταν η καλύτερη συναυλιακή εμπειρία που έχεις ζήσει όλα αυτά τα χρόνια;

«Οι U2 στο Δουβλίνο, στο 360 tour, πριν από 9-10 χρόνια. Η εμπειρία ήταν τρομερή γιατί ήταν hometown. Όπου και αν πήγαινες στο Δουβλίνο, σε μαγαζιά, έξω στους δρόμους, το ένιωθες παντού ότι θα γίνει κάτι πραγματικά σπουδαίο και μεγάλο! Υπήρχαν παντού tribute bands που έπαιζαν U2. Ήταν μια γιορτή που κράτησε τρεις μέρες.

Πριν από τους U2 έπαιξαν οι Blur και οι Kaiser Chiefs. Βγαίνει, λοιπόν ο Μπόνο και λέει: "Επιτέλους, σπίτι"! Έριχνε κιόλας ψιλή βροχή, έγινε της… κολάσεως»!

Κάποτε ο Σάββας Κωφίδης στον Ηρακλή είχε κάνει το Καυτανζόγλειο… heavy metal club, βάζοντας στα μεγάφωνα το «In Union We Stand», των Overkill. Αν, λοιπόν είχες την ευκαιρία να κάνεις κάτι ανάλογο στις ομάδες σου, τι μουσική θα έβαζες;

«Θα έβαζα αυτό που έβαζα με το Κατάρ, όταν παίζαμε στο Πανασιατικό και βγήκαμε πέμπτοι. Θα σε κουφάνω τώρα… Θα έβαζα το Titanium της Sia! Και θα σου πω γιατί. Κάθε φορά που παίζαμε στο Πανασιατικό, πριν από κάθε αγώνα, το έβαζα και το άκουγα στα ακουστικά. Και κερδίζαμε, κερδίζαμε, κερδίζαμε… Όταν, λοιπόν αποκλειστήκαμε από την Κίνα στα προημιτελικά, εκείνη τη μέρα έκανα τεράστια βλακεία. Έπιασα κουβέντα στο πούλμαν με τους συνεργάτες μου και το ξέχασα. Δεν το έβαλα και χάσαμε το γούρι! Το άκουγα… επτά παιχνίδια συνεχόμενα και κερδίζαμε. Βέβαια, και να το έβαζα, το πιο πιθανό είναι να χάναμε από την Κίνα (γέλια). Αλλά δεν έχει καμία σημασία».

Ποια θα ήταν η συναυλία των ονείρων σου;

«Θα ήθελα να δω ένα All Star. Με όλους αυτούς που έχουν πεθάνει. Τον Μόρισον, τον Φρέντι, τον Ντίο… Headline θα έβαζα τον Μόρισον. Γιατί δεν έδειξε όλα αυτά που μπορούσε να κάνει. Μαζί με την Τζάνις Τζόπλιν. Που είπε κάποτε πως κάθε βράδυ κάνει έρωτα με 25.000 ανθρώπους στη σκηνή, μετά όμως γυρίζει σπίτι μόνη».