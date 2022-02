«Το γούρι μου είναι αυτός»

Για ένα διάστημα, στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, ο Ιωαννίδης θεωρούσε βιώσιμο σενάριο την επιστροφή του στην προπονητική, ίσως επειδή έβλεπε τον παλαιό του συνοδοιπόρο, άσπονδο αντίπαλο στα χρόνια του Άρη, Αΐτο Ρενέσες, να κοουτσάρει στην Euroleague μέχρι τα εβδομηντα-φεύγα του. O Kαταλανός είναι 22 μήνες νεότερος από τον Ιωαννίδη και έμεινε στις επάλξεις, στο τιμόνι της Άλμπα, μέχρι τα 74 του.

Παρεμπιπτόντως, ένας αγώνας της ΑΕΚ με την Άλμπα στη «Μαξ Σμέλινγκ Χάλε» του Βερολίνου (το βράδυ της πρόκρισης στο φάιναλ-φορ του 1998) ήταν ο μοναδικός στον οποίο ο Ιωαννίδης μίλησε αγγλικά στη συνέντευξη Τύπου! Μέχρι τότε, δεν εμπιστευόταν καθόλου την όποια γλωσσομάθειά του.

Αυτή τον έριχνε σε κακοτοπιές, ιδίως όταν απομακρυνόταν από το τραπέζι της γραμματείας. Αρκετά χρόνια νωρίτερα, ο Ιωαννίδης συνάντησε στους διαδρόμους του «Μπομπλάν» τον Σάσα Ομπράντοβιτς, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με τα δόντια του και είχε υποβληθεί σε πέντε χειρουργεία:

-Hi, hello, how are you?

-Not so well, coach. I had five operations on my teeth.

-Aαα, μπράβο, μπράβο, good, good!

Πριν τα σπάσουμε μεταξύ μας με αφορμή το Παρίσι και τον Παναθηναϊκό, ο Ιωαννίδης με είχε για επίσημο γούρι του. Το είχε δηλώσει μάλιστα και μπροστά στις κάμερες, με ονόματα και διευθύνσεις που λέει ο λόγος, μετά από έναν αγώνα με την Ορτέζ στη Γαλλία, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε με καλάθι του Ουόλτερ Μπέρι στην εκπνοή.

«Το μυστικό ήταν ο σπίκερ που έκανε τη μετάδοση, ο Παπαδογιάννης», είπε στις κάμερες. Επειδή ο Ιωαννίδης δεν άφηνε καμία από τις προλήψεις του έρμαιο τρίτων, ο Ολυμπιακός κατέθεσε (αν)επίσημο αίτημα στο Μέγκα, να περιγράφω εγώ τους ευρωπαϊκούς αγώνες του.

Βεβαίως, το κανάλι δεν είχε σκοπό να παίξει το παιχνιδάκι κανενός. Όταν λοιπόν ο Ιωαννίδης είδε τον συγχωρεμένο Κώστα Μπατή να εμφανίζεται ευθυτενής στο αεροδρόμιο πριν από έναν αγώνα με τη Μάες Πιλς, κίνησε γη και ουρανό για να προσκαλέσει ο Ολυμπιακός και εμένα στην Αμβέρσα, έστω με ταξίδι αυθημερόν, αφού την προηγούμενη μέρα μετέδιδα αγώνα του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Μόνο και μόνο για να μη χαλάσει το γούρι!

Είχα βρει κακό μπελά εκείνη τη χρονιά, όχι τόσο επειδή ταξίδευα ασταμάτητα (που άλλωστε ήταν το καλύτερό μου), όσο επειδή στοχοποιήθηκα από τους οπαδούς των άλλων ομάδων και έτρεμε η ψυχή μου, μου σε όλα ανεξαιρέτως τα γήπεδα. Ναι, ακόμα και στο ΣΕΦ: «Τι είναι αυτά που λες στην τηλεόραση, πουστράκι; Αφού ο Γιάνναρος λέει ότι είσαι δικός μας!»

O Iωαννίδης είναι ένας σκληρός άνθρωπος με καρδιά μαρούλι. Τον θυμάμαι κάποια φορά να αστράφτει και να βροντάει στο λόμπι αθηναϊκού ξενοδοχείου, παραμονές ενός ντέρμπι τίτλου. Τα μάτια που έβγαζαν φωτιές, ενάντια σε δικαίους και κυρίως αδίκους, ξαφνικά μαλάκωσαν. Ο «ξανθός» παράτησε το πηγαδάκι και έτρεξε στο σαλόνι, όπου φτερούγιζε σαστισμένο ένα σπουργιτάκι, με έντρομο βλέμμα. «Αφήστε το, μη το πειράζετε».

Ο σκληροτράχηλος προπονητής έπιασε το πουλάκι στη χούφτα του, το χάιδεψε στοργικά, ξεφούρνισε κάποια θεωρία από αυτές που είχε πάντοτε πρόχειρες (η αγαπημένη μου: «ο άνθρωπος κατάγεται από τον Σείριο»), ζήτησε από το προσωπικό να φέρουν λίγο νερό για το ζαλισμένο πτηνό και ρώτησε αν υπάρχει εσωτερική αυλή για να το απελευθερώσει εκεί.

«Αν το αφήσουμε στη Συγγρού, θα το φάνε οι γάτες», είπε στον ατυχή που επισήμανε ότι η κεντρική πόρτα βρισκόταν πέντε μέτρα παραδίπλα. Νομίζω μάλιστα ότι το περιστατικό συνέβη τη μέρα του μεγάλου σεισμού του 1999.

Εκείνη τη μαρτυρική μέρα, ο Ολυμπιακός παρουσίαζε ένα κουαρτέτο νεοφερμένων Αμερικανών: «Χόλιγουντ» Ρόμπινσον, Κρις Μόρις, Σον Ρέσπερτ, Τζος Γκραντ. Δίπλα στα τέσσερα Αμερικανάκια, ο Ιωαννίδης έμοιαζε σαν μύγα μέσα στο γάλα. «Δεν θα έχει καλό τέλος αυτή η συνύπαρξη», θυμάμαι να λέμε στα ορεινά της αίθουσας.

Και πράγματι, η ταραχώδης ελληνική καριέρα του Μόρις ολοκληρώθηκε μετά από ένα δίμηνο, όταν ο έμπειρος Αμερικανός αρνήθηκε να παίξει σε έναν αγώνα με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία: «Το παρκέ είναι υπερβολικά σκληρό και φοβάμαι για τα γόνατά μου», δικαιολογήθηκε.