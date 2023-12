Η αλήθεια για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, η σούπερ Παρτίζαν και η κυριαρχία της Ρεάλ

Δικαιολογημένα ψηλά ο Ολυμπιακός στη δημιουργία

Αν υπάρχει μία κατηγορία στην οποία η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται ψηλά, αυτή έρχεται από την αναλογία ασίστ/λαθών. Ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε μετά το παιχνίδι με τη Βαλένθια πως ο Ολυμπιακός δεν έχει αρκετό επιθετικό ταλέντο. Και η αλήθεια επιβεβαιώνεται από τους αριθμούς, όχι φυσικά για το ταλέντο της ομάδας αλλά για την απουσία ενός παίκτη που θα πάρει πάνω του αρκετές iso προσπάθειες.

Οι «ερυθρόλευκοι» βασίζουν πολλά στο σύνολο, τη δημιουργία και την κυκλοφορία της μπάλας, με αναλογία 1.67 ασίστ ανά λάθος. Νούμερο που τους φέρνει στην εκτη θέση της λίστας, πίσω από το εκπληκτικό 1.82 της Ρεάλ με τους Καμπάτσο, Γιουλ, Σέρχιο πραγματικούς μαέστρους στην κορυφη. Πάλι κοντά η Βίρτους με 1.76 και η Εφές στο 1.72.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ακριβώς στην αντίθετη όψη του νομίσματος. Τα δικά του γκαρντ έχουν πολύ περισσότερο στο μυαλό τους το one on one παιχνίδι, όπως για παράδειγμα κάνει συχνά πυκνά ο Κέντρικ Ναν, του οποίου το ταλέντο δεν ανήκει σε αυτήν την πλευρά του Ατλαντικού. Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 14η θέση της κατηγορίας αυτής με τη 1.3 ασίστ ανά λάθος να μην αποτελεί ούτε κάτι σπουδαίο, ούτε κάτι όμως που δε χωράει βελτίωση. Πάντοτε τα νούμερα της ομάδας του Αταμάν τα παρακολουθούμε υπό το πρίσμα των πολλών και σημαντικών αλλαγών που συνέβησαν το καλοκαίρι.