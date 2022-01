Στη μνήμη του σπουδαίου Κόμπι Μπράιαντ...

Οι σπουδαίοι πάντα αφήνουν ανεξίτηλο το όνομα τους στην αγάπη τους, σε εκείνο το πράγμα που θα καταπιαστούν. Ο Κόμπι Μπράιαντ δεν βρίσκεται ανάμεσα μας, όντας παρέα με την κορούλα του, Τζίτζι στην γειτονιά των αγγέλων. Ο Black Mamba πρόσφερε όμως τόσα πολλά στο μπάσκετ, το αγάπησε με όλη του την ψυχή και έκανε τόσα παιδιά και αθλητές να θέλουν να του μοιάσουν. Ένας άνθρωπος που δεν σταματούσε ποτέ να δουλεύει, δεν τον λύγιζε ποτέ δυσκολία, δεν ήθελε ποτέ να αποδεχθεί τη φράση «δεν μπορώ».



Ο Κόμπι ήταν τεράστιος, σπουδαίος, one of a kind. Ένα υπόδειγμα αθλητή που κατά καιρούς έχει ξεστομίσει ατάκες που έχουν μείνει και καλό θα είναι να τις χρησιμοποιεί κάθε παιδί που ασχολείται με τον αθλητισμό η με οτιδήποτε που αγαπά και έχει όνειρα να πετύχει σε αυτό. Οι ατάκες του Black Mamba έμειναν στην ιστορία και δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο ποιος ήταν ο Κόμπι. Πως έφτασε στο σημείο να θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ever.



Ένα… τέρας δουλειάς που δεν τα παράτησε ποτέ. Πίεζε τον εαυτό του στα όρια, έμαθε να σηκώνεται παρόλο που συνάντησε αρκετές δυσκολίες. Θρύλος του αθλήματος που πίστευε στον εαυτό του και ενέπνευσε πολλά νέα παιδιά να ασχοληθούν με το μπάσκετ. Έκανε πολύ κόσμο να πραγματοποιήσει τα όνειρα του, δείχνοντας τους τον δρόμο της ανιδιοτελής αγάπης για ένα άθλημα. Μια σχέση λατρείας που δεν σταμάτησε ποτέ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του είπε πολλά σημαντικά πράγματα που έχουν τη δική τους βαρύτητα για όποιον αθλητή ή μπασκετμπολίστα θέλει να φτάσει στην κορυφή, να αγγίξει το ταβάνι του, να ξεπεράσει όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Το περίφημο Mamba Mentality δεν βγήκε τυχαία και είναι όλα αυτά τα μικρά, αλλά σημαντικά πραγματάκια που γιγάντωσαν τον μύθο αυτού του σπάνιου ανθρώπου και παίκτη. Οι ατάκες του Κόμπι θα ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά και θα δείχνουν την αγάπη του για το άθλημα και το πόσο ήθελε να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους να προοδεύσουν και να κοιτάξουν μπροστά, αγαπόντας δίχως όρια αυτό με το οποίο έχουν επιλέξει να καταπιαστούν και τους γεμίζει.