Και τον ονόμασαν «βασιλιά»

Η πλάκα είναι ότι ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ ανακάλυψε το sky hook, το πιο φονικό όπλο στην Ιστορία του μπάσκετ σύμφωνα με τον προπονητή του στους Λέικερς, Πατ Ράιλι επειδή του απαγόρευσαν να καρφώνει στο κολέγιο. Εκείνος ο κανονισμός που το NCAA υιοθέτησε πριν από τη σεζόν 1967-68 και ο νεαρός Λιου Άλσιντορ έβρισκε εξόχως ρατσιστικό, τον έκανε να βρει άλλος τρόπους για να γίνει παραγωγικός. Αν έγινε λέει…

Τέτοια ήταν η συχνότητα, που εδώ και 34 χρόνια, από το 1989 δηλαδή, όταν και αποφάσισε να σταματήσει το μπάσκετ στην ηλικία των 42 ετών, ο μαγικός αριθμός των 38.387 πόντων με τον οποίο τελείωσε την καριέρα του στο NBA, ουδόλως απειλήθηκε. Τουλάχιστον μέχρι να εμφανιστεί ο ΛεΜπρόν. Η εφετινή σεζόν επιφύλαξε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός για το ΝΒΑ, με δεδομένο ότι η πρωτιά στους σκόρερ άλλαξε χέρια έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες!

Ο «Βασιλιάς» στρογγυλοκάθεται πλέον στον θρόνο του, αφήνοντας πίσω του τον μύθο Τζαμπάρ, πετυχαίνοντας ενδεχομένως το τελευταίο σπουδαίο milestone σε μια διαδρομή που άρχισε απλώς ως ένα παιδί από το Άκρον. Δυο παίκτες με τεράστια επιρροή και συνέπεια στο παιχνίδι, μπαίνοντας με αξιώσεις στην κουβέντα για τον GOAT και το Gazzetta κάνει τις συγκρίσεις σε πέντε βασικές κατηγορίες.

Πρωταθλήματα

ΛεΜπρόν Τζέιμς: 4 (2012, 2013, 2016, 2020)

Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ: 6 (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988)

Το βασικό κριτήριο στην κουβέντα περί Greatest Of All Time είναι για πολλούς τα πρωταθλήματα. Εξάλλου, winning is what matters most όπως διατείνονται στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο. Ο Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ, λοιπόν κατάφερε να κερδίσει έξι δαχτυλίδια στο ΝΒΑ με τους Μπακς και τους Λέικερς, έχοντας στο πλευρό του παίκτες όπως ο Όσκαρ Ρόμπερτσον, ο Μάτζικ Τζόνσον και ο Τζέιμς Γουόρθι. Όσον αφορά τον ΛεΜπρόν, τα κατάφερε με τους Χιτ, τους Καβαλίερς και τους Λέικερς με συνοδοιπόρους τους Καϊρί Ίρβινγκ, Ντουέιν Γουέιντ και Άντονι Ντέιβις.

Νικητής: Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ

Finals MVP

ΛεΜπρόν Τζέιμς: 4 (2012, 2013, 2016, 2020)

Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ: 2 (1971, 1985)

Μολονότι ο Τζαμπάρ έχει να επιδείξει έξι τίτλους, δυο περισσότερους από τον Τζέιμς, ο σούπερ σταρ των Λέικερς μπορεί να κομπάζει για τα τέσσερα Finals MVPs αντί δυο του βετεράνου σέντερ. Συγκεκριμένα, ο King Τζέιμς αναδείχτηκε MVP των Τελικών σε όλες τις περιπτώσεις που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Κοινώς, ήταν ο καλύτερος παίκτης στις σειρές που πανηγύρισε τον τίτλο! Το έπραξε δυο φορές με τους Χιτ, το κατάφερε με τους Καβαλίερς στην αλησμόνητη σειρά με τους Γουόριορς και το comeback από το 3-1, το πέτυχε επίσης με τους Λέικερς στη «φούσκα» του Ορλάντο. Όσον αφορά τον Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ, έμεινε στα δυο Finals MVPs αφού τα υπόλοιπα κατέληξαν στον Μάτζικ Τζόνσον και τον Τζέιμς Γουόρθι.

Νικητής: ΛεΜπρόν Τζέιμς

MVP Awards

ΛεΜπρόν Τζέιμς: 4 (2009, 2010, 2012, 2013)

Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ: 6 (1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980)

Ο Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ στην ουσία ήταν η εξέλιξη των Μπιλ Ράσελ και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν. Το ίδιο καλός αμυντικός αλλά πιο γρήγορος και πιο ψηλός. Καλύτερος σουτέρ από τον Τσάμπερλεϊν και πιο ευκίνητος. Στην ουσία, ήταν ο πιο κυρίαρχος παίκτης στο ΝΒΑ και στις δυο πλευρές του παρκέ. Ευέλικτος, ευκίνητος, με παιχνίδι στο ψηλό και το χαμηλό ποστ, με δημιουργία μετά από αμυντικό ριμπάουντ, ενώ στην άμυνα δεν άφηνε περιθώρια στον αντίπαλο, κατακτώντας έξι MVPs, ως ο καλύτερος στη regular season. Αναφορικά στον ΛεΜπρόν, μετράει τέσσερα βραβεία. Μάλιστα το 2013 και το '13 συνδύασε τους back-to-back τίτλους με τους Χιτ με τους τίτλους MVP και NBA Finals MVP.

Νικητής: Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ

All-NBA Teams

ΛεΜπρόν Τζέιμς: 18 (13 First Team, 3 Second Team, 2 Third Team)

Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ: 15 (10 First Team, 5 Second Team)

Το πραγματικά σπουδαίο στην περίπτωση του ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει να κάνει με την τρομερή συνέπεια και διάρκεια στην καριέρα του. Ο «Βασιλιάς» μπήκε στη λίγκα το 2003 ως νο.1 draft pick από τους Καβς και συνεχίζει με τη βελόνα στο κόκκινο, αποτελώντας 18 φορές μέλος των All-NBA Teams! Στο μεσοδιάστημα, έχει φορτώσει 40+ πόντους κάθε ομάδα του ΝΒΑ και έχει αντιμετωπίσει εννιά ζευγάρια πατέρα και γιου στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη! Από την άλλη πλευρά, ο Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ εξαργύρωσε την κυριαρχία του στη λίγκα με 15 συμμετοχές στις All-NBA Teams.

Νικητής: ΛεΜπρόν Τζέιμς

All-Star Selections

ΛεΜπρόν Τζέιμς: 19

Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ: 19

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συμπλήρωσε στις 30 Δεκεμβρίου τα 38 χρόνια και πλέον έχει μπροστά του τη 19η συνεχόμενη συμμετοχή σε All-Star Game που φέτος θα διεξαχθεί στη Γιούτα! Με αυτόν τον τρόπο θα προσπεράσει τον σπουδαίο Κόμπι Μπράιαντ κατέχοντας το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία του ΝΒΑ. Τον ίδιο αριθμό συμμετοχών στη γιορτή των κορυφαίων έχει ο Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ. Το παιχνίδι του γινόταν όλο και καλύτερο. Η αμυντική του κλάση συνδυαζόταν με το ταλέντο και την εμπειρία του στην επίθεση, κάνοντας τον πρωταγωνιστή συνεχώς και μετρώντας 19 παρουσίες σε All Star Games.

Τελικό σκορ

ΛεΜπρόν Τζέιμς vs Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ: 2-2

Ο μέχρι πρότινος κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ, Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ έφτασε στο μυθικό νούμερο των 38.387 πόντων σκοράροντας... μόνο ένα τρίποντο! Το πέτυχε στις 24 Φεβρουαρίου 1987, στην εκτός έδρας έδρας αναμέτρηση των Λέικερς με τους Φοίνιξ Σανς.Είναι εκείνος για τον οποίο ο Πατ Ράιλι ξεστόμισε τη μεγάλη κουβέντα: «Δεν θα κερδίζαμε πρωταθλήματα χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας που είχε το κορυφαίο... όπλο στην ιστορία του παιχνιδιού. Το skyhook ήταν ασταμάτητο. Στο τελευταίο λεπτό του ματς, η μπάλα πήγαινε σε ένα τύπο. Ο Καρίμ ήταν ο τύπος και πάντα θα είναι αυτός ο τύπος». Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πήρε την σκυτάλη και συνεχίζει να γιγαντώνει τον μύθο του. Και από την στιγμή που το κατάφερε και αυτό, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του ΝΒΑ κυνηγάει τον τελευταίο μεγάλο στόχο. Να παίξει μαζί με τον γιο του, τον Μπρόνι πριν κρεμάσει τα παπούτσια του.