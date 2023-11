Ο Μίροσλαβ Ραντούλιτσα θα έχει πάντα τους Rammstein

Ο Μίροσλαβ Ραντούλιτσα έχει πάρει ό,τι του αξίζει από το μπάσκετ; Ή έχουν μείνει εκκρεμότητες και απωθημένα πλησιάζοντας στα 36 σου;

«Τουλάχιστον προσπάθησα... Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι σίγουρος αν τελικά πήρα ό,τι μου αξίζει. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω στον Θεό και έχω αξιωθεί να ζήσω κάποια πράγματα. Υπήρξαν στιγμές στη ζωή μου που ζήτησα περισσότερα, δίχως όμως να είμαι σίγουρος αν τα αξίζω ή όχι. Πλέον είμαι πιο κοντά στο τέλος της καριέρας μου παρά στην αρχή. Κοιτάζω πίσω και μπορώ να σου πω ότι αυτό το ταξίδι έχει πάει πολύ καλά. Είναι ένα ταξίδι γεμάτο στιγμές και συναισθήματα που θα κουβαλώ για πάντα».

Στο προφίλ σου στο Instagram υπάρχουν εννιά σημαίες από τις χώρες που έπαιξες μπάσκετ. Τι μένει στο τέλος της ημέρας;

«Παρεμπιπτόντως, νομίζω ότι τις έβαλα όταν έπαιζα στην Κορέα. Το είδα στο προφίλ ενός άλλου μπασκετμπολίστα, μου άρεσε και τότε ήταν που σκέφτηκα... "Σε πόσες χώρες με έχει στείλει το μπάσκετ"; Άρχισα να μετράω! Και τις έβαλα για υπενθύμιση. Για να μου θυμίζουν αυτή τη διαδρομή. Ξέρεις, αγαπώ την ιστορία και τις γλώσσες. Aν μπορώ να τα συνδυάσω σε μια κουβέντα για την Ελλάδα, την Ιταλία ή την Κίνα, είναι το καλύτερο που μπορεί να μου τύχει! Δεν είμαι ο τύπος που έχει μια ιστορία για κάθε περίπτωση όταν κάθομαι στο τραπέζι, ούτε θα κάνω τον έξυπνο. Αυτές οι σημαίες είναι ό,τι μου έδωσε το μπάσκετ. Ό,τι μου έχει δώσει αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε πριν από περίπου είκοσι χρόνια. Θα σου πω κάτι. Πάντα έψαχνα την περιπέτεια. Στο δεύτερο προφίλ μου στο Instagram, το πιο… προσωπικό, αν θες να το πεις έτσι, δεν υπάρχουν σημαίες αλλά ένα μότο ζωής. Μια φράση της Έλεν Κέλερ, της Αμερικανίδας συγγραφέως και ακτιβίστριας. Ότι δηλαδή η ζωή είναι μια τολμηρή περιπέτεια ή τίποτα (σ.σ. «Life is either a daring adventure or nothing at all»). Δεν θέλω η ζωή μου να είναι μια ευθεία. Δεν μου αρέσει να είμαι παρατηρητής. Γουστάρω την περιπέτεια! Ίσως αυτό έχει να κάνει με την ερώτηση που μου έκανες πριν. Προσπάθησα να πάρω ό,τι μου αξίζει με τον δικό μου τρόπο».