Η σύγκριση με τον Σακίλ και το ΝΒΑ που ποτέ δεν τον έθελξε!

Το προσωνύμιο Baby Shaq σου άρεσε;

«Δεν ήταν άσχημο, υπό την έννοια ότι είναι πάντα κολακευτικό να σε συγκρίνουν με έναν Hall of Famer όπως ο Σακίλ. Ποιο είναι το θέμα όμως... Αυτό το παρατσούκλι βγήκε στο Μανχάϊμ, όταν ήμουν 16-17 χρονών που είχα δύναμη άντρα κι έπαιζα με έφηβους! Δηλαδή εγώ χτυπιόμουν κάθε μέρα στο αντρικό με καταξιωμένους ψηλούς και έκανα τα βάρη που έκαναν οι μεγάλοι και ξαφνικά, μόλις έβγαλα τις βίδες που μου είχαν βάλει σε μία εγχείριση, μου είπαν ότι θα πας στην Γερμανία με την Εθνική εφήβων. Θυμάμαι ότι ξεκίνησα τους αγώνες, κάνοντας hook και στην πορεία τελείωνα όλες τις φάσεις με κάρφωμα...»

Επομένως, θέλεις να πεις ότι το προσωνύμιο αυτό προέκυψε απέναντι σε λάθος αντιπάλους;

«Θέλω να πω ότι δεν ανταποκρινόταν ακριβώς στην πραγματικότητα. Γιατί μπορεί να ήμουν πιο κοντός, αλλά δεν ήμουν ούτε καν τόσο κυριαρχικός... Ούτε μπορούσα να καρφώνω σε κάθε φάση, όπως εκείνος...»

Το 2009 τον είχες συναντήσει και γνωρίσει στο Κλίβελαντ. Τι σου είχε πει τότε;

«Όταν είχαμε φτάσει στο γήπεδο και ήξερα ότι κάποια στιγμή θα τον δω, δεν σου κρύβω ότι είχα τρομοκρατηθεί. Φοβόμουν μήπως κάποιος συμπαίκτης μου κάνει καμία βλακεία και με πάρει στο κυνήγι. Όπως είμαστε στα αποδυτήρια, λοιπόν, κάποια στιγμή άκουσα φωνές και θόρυβο από τον διάδρομο και φαντάστηκα ότι είτε θα έφτασε κανένας ΛεΜπρόν και θα μιλάει στους δημοσιογράφους. Γυρίζω και τι να δω; Τον θεόρατο αυτόν τύπο να ανοίγει την πόρτα και να μπουκάρει μέσα, φωνάζοντας: “Where is my baby, where is my baby?”...»

Και ήταν ο Σακίλ Ο' Νιλ;

«Μιλάμε για το απόλυτο δέος και σοκ! Μπήκε μέσα για να με χαιρετίσει κι έχασα την γη κάτω από τα πόδια μου! Με πλησίασε και μιλήσαμε για λίγο. Απίστευτος τύπος! Μετά τον αγώνα τα ξαναείπαμε και θυμάμαι ακόμη τα λόγια του: “Μια χαρά είσαι και μακάρι να έρθεις εδώ, χωρίς αυτό να σημαίνει το ΝΒΑ είναι αυτοσκοπός. Το πιο σημαντικό είναι να νιώθεις εσύ καλά και να διασκεδάζεις με αυτό που κάνεις και να παίζεις εκεί που θέλεις. Αρκεί να είσαι ο εαυτός σου και να μην μπαίνεις σε καλούπια!” »

Τον μάρκαρες θυμάμαι...

«Έφαγα πολύ ξύλο! Δεν μπορούσα να κάνω τίποτε...»

Τέρας της φύσης;

«Πέρα απ' αυτό, ήταν τρομερός γνώστης του παιχνιδιού. Ξέρεις πως να ποστάρει και να αξιοποιεί την δύναμη και το σώμα του. Θυμάμαι ότι μου φώναζε ο Γιαννάκης “παίξτον Σοφοκλή, βάλτου καλάθι...”! Προσπάθησα τρεις φορές και μου πήρε την μπάλα από τα χέρια πριν προλάβω να την σηκώσω για να δω το καλάθι. Και μου την πήρε καθαρά. Με έσπρωξε στην σωστή στιγμή, έβαλε όπως πρέπει το χέρι του και χρησιμοποίησε τόσο ιδανικά το σώμα του, που μου ήταν αδύνατον να αντιδράσω... Εγώ πήγα με την δύναμη και την έκρηξη κι αυτός με εξουδετέρωσε πολύ γρήγορα, ρίχνοντας όλο το βάρος του πάνω μου, με αποτέλεσμα να με εξαντλήσει...»

Στο summer league του Βέγκας πότε πήγες;

«Με το που τελείωσε το συμβόλαιό μου στον Ολυμπιακό. Είχα περάσει πολύ καλά τότε και είχα κάνει πολύ καλή παρέα με τον Μπλέικ Γκρίφιν, που είχε επιλεγεί εκείνο το προηγούμενο καλοκαίρι (σ.σ.: 2009) αλλά έχασε όλη την πρώτη του σεζόν, λόγω τραυματισμού. Ήταν τότε στα ντουζένια του και πηδούσε στον... Θεό! Θυμάμαι ότι με ρωτούσε για το πως δουλεύουμε στις προπονήσεις στην Ευρώπη. Όταν του είπα ότι κάνουμε και διπλές προπονήσεις, τράβαγε τα μαλλιά του!»

Τότε προπονητής ήταν ο Βίνι Ντελ Νέγκρο, αλλά δεν σας είχε κοουτσάρει εκείνος στους καλοκαιρινούς αγώνες. Τι θυμάσαι από εκείνη την εμπειρία;

«Ότι τα είχα βρει σκούρα σωματικά και δεν ήμουν στην ιδανική φυσική κατάσταση για να αποδώσω όπως έπρεπε. Είχα τελειώσει τα playoffs με τον Ολυμπιακό τέλη Ιουνίου και στα μέσα Ιούλη έπρεπε να παίξω στο summer league. Θυμάμαι ότι ήμουν πολύ σφιχτός και μέχρι να πάρω μπρος τελείωσαν οι αγώνες. Επίσης το μπάσκετ που παιζόταν ήταν πολύ περίεργο και πολλοί ήταν οι παίκτες που έπαιζαν μόνο για τα στατιστικά τους.»

Καμία ιστορία που σου έρχεται στο μυαλό;

«Θυμάμαι ότι είχαν οργανώσει ένα σεμινάριο για τους rookies και όταν οι ομιλητές έκαναν μία αναφορά στην Ευρώπη, χαμογέλασα. Οπότε κάποιος με ρώτησε γιατί γελάω... Πριν προλάβω να απαντήσω, πετάχτηκε ο Γκρίφιν και τους είπε ότι ο Σοφοκλής είναι βετεράνος και παίζει επαγγελματικό μπάσκετ από τα 15 του!»

Και τι έγινε μετά;

«Χαμός! Άρχισαν όλοι να με ρωτάνε αν πληρωνόμουν από τόσο νεαρή ηλικία, αν επιτρεπόταν, επειδή στην συγκεκριμένη ηλικία στην Αμερική, όλοι πηγαίνουν σχολείο και κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί ότι μπορεί ταυτόχρονα να είναι και επαγγελματίας. Η πιο εύστοχη ερώτηση που δέχτηκα όμως, ήταν αν τα παίρνω τα λεφτά που έχω συμφωνήσει...

Κι εσύ τι απάντησες;

«Ανάλογα με το που παίζεις! Τους εξήγησα ότι η Ευρώπη δεν είναι σαν την Αμερική που έχει 52 Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ισχύουν πάνω κάτω οι ίδιοι κανόνες όσον αφορά στην λειτουργία του πρωταθλήματος. Καθώς επίσης και ότι υπάρχουν διαφορετικές χώρες με διαφορετικούς νόμους και τους έφερα ως παράδειγμα έναν συμπαίκτη μου στην Καντού, που σηκώθηκε ξημερώματα κι έφυγε επειδή ήταν απλήρωτος για ενάμιση μήνα...»

Γενικά η δική σου σχέση με το ΝΒΑ πέρασε από μύρια κύματα. Ξεκίνησε το 2003 με το draft και παρ' ότι είχες αρκετές ευκαιρίες να πας, δεν το επιχείρησες...

«Το ΝΒΑ, ειδικότερα αν έχεις παίξει σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη, σου φαίνεται περίεργο και ελαφρώς ξενέρωτο όσον αφορά στην ατμόσφαιρα που έχεις συνηθίσει στα γήπεδα. Εδώ γίνεται χαμός, σε βρίζουν, σε αποθεώνουν, φωνάζει η κερκίδα το όνομά σου, γουστάρεις ρε παιδί μου! To πιο light σκηνικό που μπορεί να γίνει στα ευρωπαϊκά γήπεδα είναι αυτό που έγινε με τον Ουέστμπρουκ, που τον φωνάζανε “Westbrick” επειδή σούταρε τούβλα και ταράχτηκε (γέλια!)... Ουάου! Ενώ στην Αμερική πίνουν το ποτό τους και τρώνε τα πατατάκια τους... Ε, δεν μου άρεσε ποτέ αυτή η χαώδης διαφορά...»

Ισχύει ότι κάποτε ήρθε στην Ελλάδα να σε δει από κοντά ο Μάικ Ντανλίβι και τον αγνόησες εντελώς;

«Όχι δεν έγινε έτσι! Ήταν να πάει σε ένα τουρνουά που θα έπαιζα στο Τρεβίζο, αλλά τελικά άλλαξε γνώμη και ήρθε στην Ελλάδα χωρίς να μας ειδοποιήσει, για να με συναντήσει από κοντά και να είναι παρών σε μία ατομική προπόνηση. Όταν με πήρε ο Καπάζογλου για να ρωτήσει που ήμουν, εγώ βρισκόμουν εκτός Θεσσαλονίκης και δεν μπορούσα να επιστρέψω. Οπότε τον είδα μετά από δύο μέρες. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν ισχύει ότι ήρθε, το ήξερα και τον έγραψα...»