Τα σάλια στο πάτωμα

Ταξίδεψα στο Ντάλας, στο κατόπι του κομήτη Ντιρκ, τον Ιούνιο του 2006, όταν οι Μάβερικς άγγιξαν τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Το σχέδιο, στη Nova, δει δη χρημάτων, ήταν να γίνει αποστολή δημοσιογράφου μόνο για τον 6ο και 7ο τελικό, εφ’ όσον έφτανε η αναμέτρηση σε μάκρος. Ειδάλλως, μεταδόσεις από το στούντιο και πολύ μας έπεφτε.



Οι Μαβς είχαν προηγηθεί με 2-0 και απειλούσαν να ξεπαστρέψουν τους Χιτ μέσα στο Μαϊάμι. Εάν συνέβαινε αυτό, θα έμενα με τη γλύκα και με το εισιτήριο στο χέρι. Ώσπου, εγένετο θαύμα. Οι λεβέντες του Πατ Ράιλι ανέτρεψαν διαφορά 15 πόντων στην δ’ περίοδο του 3ου αγώνα και μείωσαν σε 2-1, το οποίο έγινε 2-2 δύο βράδια αργότερα και με έβαλε στο αεροπλάνο για το Αμέρικα. Το ταξίδι μου το οφείλω στον Γκάρι Πέιτον, που έβαλε το κρίσιμο καλάθι. Θα του χρωστάω παντοτινή ευγνωμοσύνη και όχι μόνο για την πρωταθληματάρα που μου χάρισε κάποτε στο fantasy!



Στο 2-0 και στο 2-1, ήμουν με τους Χιτ, για λόγους ταξιδιωτικούς. Έπειτα, άφησα τις βλακείες και τάχθηκα αναφανδόν με τους Μάβερικς. Ήθελα, εγώ και όλο το ένθεν του Ατλαντικού σύμπαν, πρωταθλητή τον δικό μας Ντιρκ, τον Ντιρκ της Ευρώπης και λίγο της Ελλάδας. Όχι τον Σακίλ, τον Ράιλι και τον Μόουρνινγκ. Όταν οι ομάδες επέστρεψαν στην πολιτεία των γελαδάρηδων και των Μπους, το Μαϊάμι είχε πάρει προβάδισμα, με τρεις απανωτές νίκες: 3-2, από 0-2. Αλλά το πλεονέκτημα έδρας παρέμενε στα χέρια των Μάβερικς. Εάν το αξιοποιούσαν στα δύο παιχνίδια που υπολείπονταν, μπροστά στο κοινό τους, θα κατακτούσαν αυτοί τον θρόνο. «Αμήν», σκέφτηκα μπαίνοντας στο σιδερένιο πουλί.



Φτάνοντας στο αεροδρόμιο του Ντάλας, περικυκλωμένος από δεκάδες χάρτινα ομοιώματα του Νοβίτσκι και αμέτρητα πλακάτ «Go Μavs», ονειρευόμουν ότι θα περιέγραφα 7ο τελικό (όπως το 1994 στο γειτονικό Χιούστον του Hakeem the Dream) και μου έτρεχαν τα σάλια στο πάτωμα. Δεν ήταν γραφτό, όμως. Οι καμικάζι από τη Φλόριντα άλωσαν την American Airlines Arena στο 6ο ματς, πέτυχαν δηλαδή τέταρτη συνεχόμενη νίκη, και άρπαξαν το σκήπτρο. Ω της απογοήτευσης. Και της πρόωρης επιστροφής στην Αθήνα. Την είχαν δει και παλαιότερα τα μάτια μου τη γηπεδάρα των Μάβερικς, τις μέρες του Μουντιάλ 1994, όπου με έστειλαν Ελευθεροτυπία και Μέγκα να καλύψω (και) ποδόσφαιρο, ένα Νιγηρία-Βουλγαρία 3-0 για τον Όμιλο της Εθνικής μας.



Παραπλεύρως της Αρένας υπάρχει ένα ουρανομήκες κατασκεύασμα σαν τον Πύργο του ΟΤΕ της Θεσσαλονίκης, με σάλα που περιστρέφεται στους ζεστούς αιθέρες. Έπιασα στασίδι, διάβαζα για τον Γεκινί στις ψιλά των τοπικών εφημερίδων (διότι εκεί ήταν εξορισμένο το soccer) και προσευχόμουν από ψηλά στους θεούς του μπάσκετ, να με ευλογήσουν να επιστρέψω στην πόλη. Για λογαριασμό, όμως, της πορτοκαλί θεάς. Όχι πια της ασπρόμαυρης. Ο Νοβίτσκι ήταν τότε μειράκιο 16 ετών και μάθαινε τα μυστικά του σουτ κάπου στη Γερμανία, αλλά το όραμά μου έγινε πραγματικότητα δώδεκα χρόνια αργότερα.



Το Μαϊάμι κέρδισε τη σειρά με 4-2 με ήρωα τον Ντουέιν Ουέιντ και όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω στον Νοβίτσκι. Έτσι μου φαινόταν εμένα τουλάχιστον, από τα (πολύ) ορεινά του γηπέδου. Ειδικά στον 6ο τελικό, τον μοναδικό που αξιώθηκα να περιγράψω σε αυτό το παράξενο ταξίδι, ο Ντιρκ ήταν απογοητευτικά άστοχος και γενικά αρνητικός. Όλα τα «δικά του» σουτ σταμάτησαν στο σίδερο και έγιναν τρικλοποδιά στον καλπασμό των «Πουλαριών». Στους τρεις αγώνες που έκριναν την έκβαση των τελικών, ο Νοβίτσκι είχε 20/55 προσπάθειες. Είκοσι στα πενηνταπέντε. Τριανταέξι τοις εκατό, δέκα μονάδες και βγάλε κάτω από τον συνηθισμένο μέσο όρο του. Το σουτ που θα έστελνε το ματς στην παράταση και θα έδινε στο Ντάλας φιλί ζωής δόθηκε όχι στον Νοβίτσκι, αλλά στον Τζέισον Τέρι. Στο ξεκίνημα του αγώνα, οι γηπεδούχοι Μάβερικς είχαν προηγηθεί με διαφορά 14 πόντων.



«Loseeerrrrssss!», φώναζαν οι θριαμβευτές μέσα από τα μπουγέλα της σαμπάνιας, που έπιασαν και μένα (ντυμένο ευτυχώς με πρόχειρα ρούχα, ο παλιός γαρ είναι αλλιώς). Στο απέναντι αποδυτήριο, ο Ντιρκ Νοβίτσκι ένιωθε απελπιστικά μόνος. Ο Μαρκ Κιούμπαν του χάιδεψε στοργικά το ξανθό κεφάλι. «Μας έκλεψαν», του είπε. Η συμπεριφορά του εκκεντρικού ιδιοκτήτη απέναντι στους διαιτητές του 5ου τελικού του κόστισε πρόστιμο 250 χιλιάδων δολαρίων. «See you in September», με θυμάμαι να λέω στον Ντουέιν Ουέιντ, ανυποψίαστος φυσικά για αυτό που ερχόταν. Το Μουντομπάσκετ του 2006 ήταν επί θύραις και ήμασταν πρωταθλητές Ευρώπης, με θύμα, στον τελικό, τη Γερμανία του Νοβίτσκι. Δεύτερος ο Ντιρκ στο Ευρωμπάσκετ του Βελιγραδίου (αν και MVP), δεύτερος και στους τελικούς του ΝΒΑ. Έξις δευτέρα φύσις. Ή μήπως…