Ισότητα... αγνοείται στην Ελλάδα

Εν κατακλείδι, μπορεί τα τελευταία χρόνια να εμφανίζονται όλο και περισσότεροι προασπιστές της ισότητας στη χώρα μας, ωστόσο έχει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει. Κι η δουλειά αυτή οφείλει να ξεκινήσει από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία «μπαίνουν» με κάθε πιθανό κι απίθανο τρόπο στο σπίτι του καθενός.

Ειδικά, αν σκεφτεί κανείς πόσο αποκαρδιωτικό είναι το γεγονός πως η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση, όσον αφορά την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας Φύλων 2021. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα παραμένει στάσιμη από το 2010 - εδώ και 12 χρόνια δηλαδή! - καθώς, στην έκθεση που δημοσιεύθηκε από το EIGE (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων) τον προηγούμενο Οκτώβριο (και βασίζεται σε στοιχεία του 2019), η χώρα μας βαθμολογήθηκε με 52.5 στα 100 - η Ε.Ε. είχε 68 στα 100.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός πως η Ελλάδα είναι 3η στη λίστα με ποσοστά γυναικών που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές, μετά την Ισπανία και την Πορτογαλία - κάτι που δείχνει τις επιπτώσεις της κακοποίησης (ψυχολογικής και σωματικής), αλλά και της ανισότητας που υφίσταται στην κοινωνία μας.

Το χάσμα ανδρών - γυναικών στην απασχόληση μειώθηκε μεν, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση της απασχόλησης των ανδρών στην Ελλάδα το διάστημα 2010-2019. Οι μεγαλύτερες ανισότητες εντοπίζονται στο κομμάτι της εξουσίας (26η θέση) και στη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, δηλαδή τις απολαβές, η Ελλάδα εμφανίζει τις μεγαλύτερες έμφυλες ανισότητες, από ότι δέκα χρόνια πριν.

Επιπλέον, το Georgetown Institute for Women, Peace and Security (GIWPS) και το Peace Research Institute του Όσλο (PRIO) δημοσίευσαν τον Δείκτη «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» (Women, Peace, and Security Index), στον οποίο η χώρα μας κατέλαβε την 45η θέση (μεταξύ 170 χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα) και την τελευταία στο γκρουπ ανεπτυγμένων χωρών.

Αν μη τι άλλο, μπορεί να σημειώνονται - μικρά - βήματα προόδου το τελευταίο διάστημα, αλλά οι παραπάνω δείκτες «χτυπούν» καμπανάκι για ριζική αλλαγή στην προσέγγιση πολλών θεμάτων που προάγουν την έμφυλη ανισότητα.