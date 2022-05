Η ζωή στη φάρμα και το πρώτο συμβόλαιο!

«Δεν χρειάστηκε ποτέ να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Όλα όσα παράγαμε στο σπίτι. Το ψωμί, το γάλα, το τυρί. Είχαμε κοτόπουλα για τα αυγά», είπε ο Αντσελότι στον Ματ Λότον της Daily Mail όταν σκεφτόταν την ανατροφή του. «Ξέρετε ότι ήμουν 16 ετών πριν κάνω το πρώτο μου ντουζ. Θυμάμαι ότι στεκόμουν κάτω και σκεφτόμουν: «Τι είναι αυτό;» Αλλά ήμασταν άνετα, η αδερφή μου και εγώ, ζούσαμε με τους γονείς και τον παππού και τη γιαγιά μου».

Μεγαλώνοντας στο Reggiolo τη δεκαετία του 1960, ο Αντσελότι είχε συνηθίσει τη ζωή στη φάρμα, βοηθώντας ακόμη και τον πατέρα του, Τζιουζέπε, στην παραγωγή τυριού παρμεζάνας όταν δεν σπούδαζε. Ταυτόχρονα, δεν μπορούσε να αγνοηθεί το φουντωμένο πάθος του να κλωτσάει μια μπάλα. Και το 1975, μετά από χρόνια που έπαιξε για την τοπική ομάδα νέων, υπέγραψε στην Πάρμα. Για αυτό είχε πολλά να ευχαριστήσει τον πρώην αρχηγό της Μίλαν, Τσέζαρε Μαλντίνι, ο οποίος έγινε προπονητής της Πάρμα το 1978. Ο Αντσελότι είχε ξεκινήσει ως Νο. 9, αλλά δεν είχε την απαραίτητη ταχύτητα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην κορυφή της ομάδας.

Ο Μαλντίνι τον έφερε ξανά σε έναν πιο οπισθοχωρημένο ρόλο, όπου μπορούσε να πλησιάσει τον Φάμπιο Μπόντσι, εστιάζοντας στη σύνδεση του παιχνιδιού και στη δημιουργία ευκαιριών. Ήταν από αυτή τη θέση που ο Αντσελότι άρχισε να στρέφει τα κεφάλια ψηλότερα στην ιεραρχία του calcio, βοηθώντας την Πάρμα να ανέβει το 1979.

Εγκατάσταση στη Ρώμη

«Ρώμη, μια πόλη της τρέλας, η πρωτεύουσα της καρδιάς μου. Δεν ξέρω τίποτα για το Μιλάνο, αλλά ξέρω τα πάντα για τη Ρώμη», έγραψε ο Αντσελότι στην αυτοβιογραφία του Carlo Ancelotti: The Beautiful Games of an Ordinary Genius. «Εκεί έμαθα να ζω».

Η προσαρμογή στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, έναν πολυσύχναστο εμπορικό και ιστορικό κόμβο, θα μπορούσε να είναι δύσκολη για έναν 20χρονο που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε πιο αγροτικά περιβάλλοντα. Αυτό ήταν το πρόβλημα του Αντσελότι όταν αντάλλαξε την Πάρμα με τη Ρόμα το 1979, αν και θα έβρισκε ευκολότερη τη μετάβαση χάρη στην καθοδήγηση ενός ποιοτικού προπονητή.

Ο Νιλς Λίντχολμ ήταν μέλος της διάσημης τριάδας "Gre-No-Li" με τους Γκούναρ Νόρνταχλ και Γκούναρ Γκρεν που βοήθησαν τη Μίλαν να κερδίσει τέσσερα Scudetti στη δεκαετία του 1950. Έχοντας αποσυρθεί από το παιχνίδι, πέρασε χρόνο ως επικεφαλής των Ροσονέρι καθώς και στη Βερόνα, τη Μόντσα, τη Βαρέζε και τη Φιορεντίνα πριν πάει στη Ρόμα το 1973.

Θα επέστρεφε για μια δεύτερη θητεία με τους «Τζιαλορόσι» έξι χρόνια αργότερα, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Φερούτσιο Βαλκαρέγκι, άρχισε να εφαρμόζει τις δικές του τακτικές ιδέες. Μία από τις πρώτες του εντολές ήταν να αντικαταστήσει τον απερχόμενο Τζιανκάρλο Ντε Σίστι, έναν «deep lying playmaker» με καλές πάσες, ο οποίος είχε αποσυρθεί στο τέλος της προηγούμενης σεζόν.

Ο Αντσελότι είχε τραβήξει την προσοχή με τις εμφανίσεις του για την Πάρμα καθώς κέρδισε την άνοδο στη Serie B και ο Λίντχολμ ήθελε απεγνωσμένα να προσθέσει κλάση στη μεσαία γραμμή. Η Ίντερ είχε επίσης ενδιαφέρον, αλλά η Ρόμα κέρδισε τον αγώνα για την υπογραφή του νεαρού, για τον οποίο τα επόμενα χρόνια θα αποδεικνύονταν μια διαμορφωτική εμπειρία.

«Ο Nιλς Λίντχολμ ήταν ένας αστείος τύπος. Αν του ζητούσατε να ονομάσει τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών, θα έλεγε, "Εγώ, ο Πελέ, ο Ντι Στέφανο." Μου άρεσε αυτό σε αυτόν. Αλλά ήταν έμπνευση και ποτέ δεν τον άκουσα να φωνάζει σε έναν παίκτη».

Κάνοντας το ντεμπούτο του κόντρα στη Μίλαν, ο Αντσελότι θα εγκατασταθεί σε μια μεσαία γραμμή που παρουσίαζε επίσης τους Αγκοστίνο Ντι Μπαρτολομέι, Ρομέο Μπενέτι και Μπρούνο Κόντι. Και, ένα χρόνο μετά την άφιξή του, ήρθε μαζί του ο Βραζιλιάνος τεχνικός Φαλκάο.

Ο Λίντχολμ έφερε περισσότερο ένα σύστημα ζώνης και ένα πρόχειρο στήσιμο 4-5-1, καθώς η Ρόμα διεκδικούσε διακρίσεις εντός και εκτός της ηπείρου. Το 1983, θα κέρδιζαν μόνο το δεύτερο Scudetto τους, το πρώτο τους σε περισσότερα από 40 χρόνια. Και την επόμενη σεζόν θα πήγαιναν μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ευρώπης, όπου ηττήθηκαν από τη Λίβερπουλ.

Ο Αντσελότι έπαιξε βασικό ρόλο σε αυτά τα επιτεύγματα, και ακόμη και όταν μια αλλαγή προπονητή οδήγησε στην αποχώρηση του Λίντχολμ, η επιρροή του δεν μειώθηκε. Αντίθετα, έγινε αρχηγός του συλλόγου υπό τον Σβεν-Γκόραν Έρικσον και λειτούργησε ως πρότυπο στον Τζουζέπε Τζιανίνι, έναν πλέι μέικερ τόσο καλό που μια μέρα θα συγκέντρωνε τον θαυμασμό ενός νεαρού αγοριού με το όνομα Φραντσέσκο Τότι.