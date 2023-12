Φάκελος: Χουλιγκανισμός 2.0

«Imagine if all the boys in jail Could get out now together...» είναι οι στίχοι του τραγουδιού «Bankrobber» των Clash και κάπως έτσι αισθανόμαστε όλοι με τις επιθέσεις οπαδικής βίας σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Ναι, ο νεο-χουλιγκανισμός δεν κοιτάζει σύνορα, επεκτείνεται και σοκάρει. Το στερεότυπο πως η οπαδική βία πηγάζει μονάχα από την ακροδεξιά πρέπει να σπάσει. Οι επιθέσεις αποτελούν κάτι σαν κοινό κώδικα ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος ή ομάδας. «Μεταξύ των χούλιγκαν, η βία ονομάζεται επίθεση» και κάθε... ντου πληγώνει, φοβίζει και αφήνει εκτός γηπέδου κάθε υγιή φίλαθλο. Από τη Γαλλία στα Βαλκάνια κι από την Αγγλία στην Ολλανδία, το... κίνημα των χούλιγκαν «φυλακίζει» κάθε αγνή οπαδική σκέψη και «σκοτώνει» την αγάπη για τον αθλητισμό. Το Gazzetta ανοίγει τον φάκελο «νεο-χουλιγκανισμός» και βουτάει στη βία και τα επεισόδια των Ultras που εξαπλώνονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, τη στιγμή που οι υποκινητές δεν φαίνεται να έχουν διάθεση να σταματήσουν...

Πηγές: L' Εquipe, Guardian, Times, Balkaninsight, Commission.europa.eu, Telesport