Γούντγουορντ: Λάθη, λάθη, λάθη...

Εντ Γούντγουορντ, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της τελευταίας δεκαετίας στη Γιουνάιτεντ. Ο άνθρωπος που καρπωνόταν με 3.2 εκατ. λίρες τον χρόνο, έβαλε τη δική του σφραγίδα σε αυτά τα εννέα χρόνια… μιζέριας. Ο πρώην τραπεζίτης που βρέθηκε στις επαφές για την αγορά της Γιουνάιτεντ από τους Γκλέιζερς αποτελεί παρελθόν, όμως… φρόντισε με τις επιλογές του να κρατήσει τη Μάντσεστερ στο σκοτάδι. Ο πρώην εκτελεστικός διευθυντής της Γιουνάιτεντ εμπορικά κράτησε την ομάδα ψηλά, πολύ ψηλά, παραμένει ο ακριβότερος αγγλικός σύλλογος, όμως σε αυτά τα εννέα «σκοτεινά» δεν πανηγύρισε πρωτάθλημα.

Είπαμε, έχει βάλει την πινελιά του σε όλα, καλή ή κακή. Οπως και στην αίθουσα με τα τρόπαια. Μία αίθουσα εντυπωσιακή για τους επίδοξους χορηγούς και επόμενους υποστηρικτές της ομάδας, είναι εκεί κυρίως για να θυμίζει σε όλους τους ανθρώπους της Γιουνάιτεντ την ιστορία, τα τρόπαια αλλά και τις μεγάλες φιλοδοξίες του συλλόγου.



Οι παίκτες με την προοπτική να υπογράψουν όταν πρόκειται να κάνουν διαπραγματεύσεις πηγαίνουν εκεί και όλες οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα εντυπωσιακό περιβάλλον, όπου η έμπνευση, η προοπτική και η φιλοδοξία ξεχειλίζουν. Αγωνιστικά, τα αποδυτήρια… βράζουν! Ποδοσφαιριστές χωρίς το ειδικό βάρος για να αντέξουν την πίεση, προπονητές – στοιχήματα και τεχνικός διευθυντής που έλειψε για πολλά χρόνια.



Ο Εντ Γούντγουορντ διακρίνεται για το στυλ, την πολυτέλεια των επιλογών του, το εξαιρετικό γούστο, αλλά όχι και το πως μια ομάδα γίνεται πρωταθλήτρια. Η Γιουνάιτεντ είχε δύσκολες και σκληρές περιόδους. Επί των ημερών του η Μάντσεστερ έκανε το χειρότερό της ξεκίνημα στις τρεις δεκαετίες έχασε και την έξοδο στο Champions League. Μία Γιουνάιτεντ που με τον Φέργκιουσον είχε κερδίσει 38 τρόπαια σε 27 χρόνια και σε αυτά ήταν και 13 τίτλοι Premier.



Ο Γούντγουορντ βρέθηκε στο στόχαστρο. Ποιος θα ξεχάσει την επίθεση που δέχθηκε μετά το 0-0 με την Άλκμααρ. Ηταν ήρεμος και δεν επιχείρησε να ανεβάσει τους τόνους. Του ζητούσαν να φύγει από το σύλλογο μαζί με την οικογένεια Γκλέιζερ, όμως αυτός ατάραχος άκουγε τις αποδοκιμασίες.



Ο Γούντγουορντ είναι εκείνος που επιβλέπει το πως η ομάδα λειτουργεί και αμείβεται περίπου με 4 εκατομμύρια λίρες τον χρόνο, περισσότερα από κάθε άλλον παράγοντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι αυτός που λογοδοτούσε για τη σταθερότητα και τα οικονομικά της ομάδας.



Ουσιαστικά ο Γούντγουορντ ήταν η μόνη σταθερή παρουσία της Γιουνάιτεντ εδώ και χρόνια και από τότε που διεκδικούσε για τα καλά τον τίτλο. Αντιμετωπίζεται και θεωρείται ιδιαίτερα έξυπνος και επικοινωνιακός και επρόκειτο να γίνει ο άνθρωπος που θα διαμόρφωνε το μοντέρνο και σύγχρονο πρόσωπο της Γιουνάιτεντ. To Super… φιάσκο όμως τον στέλνει εκτός ποδοσφαίρου!



Σύμφωνα με τις πηγές που ήταν κοντά στα πράγματα «Ο Γούντγουορντ ήταν ένας τραπεζικός μεσαίου επιπέδου όμως είχε το αβαντάζ της προσωπικής επαφής με τους Γκλέιζερς». Σε ηλικία 34 ετών προσελήφθη ως επικεφαλής του προσωπικού. Το 2007 ανέλαβε το εμπορικό κομμάτι της ομάδας. Βελτίωσε τα οικονομικά της ομάδας και από 48.7 εκατ. το 2005 τα έσοδα έφτασαν στα 117.6 εκατ. το 2012.



Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ έφτασαν στο σημείο το 2018 να ναυλώσουν αεροπλάνο, ώστε το μήνυμα στο πανό «Ο Εντ Γούντγουορντ είναι ο ειδικός στην αποτυχία» να το δει όλη η Αγγλία. Όσοι ήταν κοντά του από την άλλη έλεγαν πως η βασική του φιλοδοξία ήταν να κάνει ξανά πρωταθλήτρια τη Γιουνάιτεντ.



To 2018 η ομάδα ανακοίνωσε έσοδα - ρεκόρ με ένα ποσό 627 εκατομμυρίων. Όλα αυτά ενώ είχε πάνω από 70 χορηγούς ανά τον κόσμο αλλά και γενικότερα σπόνσορες είτε μέσω media (χορηγοί επικοινωνίας) είτε μέσω εταιρειών. Ο ίδιος επέμενε πως από το 2013 και μετά που ανέλαβε εκτελεστικός διευθυντής και μετά εκτελεστικός αντιπρόεδρος ότι είχε επικεντρωθεί και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Αρκετοί άνθρωποι που τον είχαν γνωρίσει στο πρώτο διάστημα του νέου ρόλου του είχαν εντυπωσιαστεί.



Ο Γούντγουορντ δεν ήταν αρεστός και σε ορισμένους agents. Ένας εκπρόσωπος παικτών είχε πει «Όταν πρόκειται για τη κατανόηση του ποδοσφαίρου, το να ξέρει παίκτες που πρέπει και να διευθετεί συμφωνίες πολύ απλά δεν το... έχει». Τον Γούντγουορντ τον θεωρούσαν ικανό να κάνει μία φοβερή συμφωνία με Chevrolet για παράδειγμα, όχι όμως για σημαντικά ποδοσφαιρικά ζητήματα και μεταγραφές και ειδικά με μεγάλα ονόματα. Και όλα αυτά παρά την ιστορία με τον Ρούνεϊ. Τουλάχιστον αυτό έλεγαν μάνατζερ που τον ήξεραν.



Το 2015 ο ίδιος είχε πει πάντως ότι είχε «ανατριχιάσει» βλέποντας το όνομα του Μπάστιαν Σβάινσταιγκερ στο φύλλο αγώνα για την ομάδα. Για τη συμφωνία με τον Φελαϊνί για τέσσερα εκατομμύρια υπήρχαν πληροφορίες πως η Έβερτον θα δεχόταν να τον παραχωρήσει με πιο λίγα λεφτά. Ο Γούντγουορντ είχε αφήσει να εννοηθεί πως θεώρησε προσωπική επιτυχία την απόκτηση του Μάτα με 37.1 εκατομμύρια. Το γιόρτασε μάλιστα στο εξοχικό του στο Τσέσαϊρ.



Επί Μόγιες όμως με μόλις δύο προσθήκες σε δύο μεταγραφικές περιόδους κανείς δεν θα μπορούσε να είναι ευχαριστημένος. Ονόματα όπως οι Τιάγκο Αλκάνταρα, Φάμπρεγας, Κρος, Ερέρα και Μπέιλ συνδέθηκαν με τη Γιουνάιτεντ. «Δεν ξέρω εάν αυτός ο άνθρωπος είναι ιδιοφυία ή ένας κλόουν», είχε πει ο Μόγιες. Από τις μεταγραφικές... ευχές του μάλλον καμία δεν εκπληρώθηκε.

Ακόμα και το σύστημα των ανθρώπων σε θέσεις - κλειδιά είχε προβλήματα. Υπήρχε πρόταση scout για να αποκτηθεί ο Σαούλ της Ατλέτικο με 8 εκατομμύρια που δεν εισακούστηκε ποτέ ενώ το deal με Τιάγκο δεν προχώρησε γιατί δεν τον ήξερε καλά προσωπικά.



Ο Γούντγουορντ προσπάθησε πρώτα να... κυκλώνει συγκεκριμένους μεταγραφικούς στόχους και μετά να κάνει κινήσεις. Οι ατζέντηδες αμφισβητούσαν τις μεθόδους του, αλλά και τους ισχυρισμούς του πως από τους τέσσερις παίκτες που στοχεύει φέρνει τους τρεις. Υπήρχαν μέχρι και συμφωνημένες μεταγραφές που είχαν ακυρωθεί για επικοινωνιακούς λόγους.



Στον Γούντγουορντ αποδίδονται ευθύνες για χειρισμούς και στην περίοδο Σόλσκιερ αλλά και σε αυτήν του Μουρίνιο. Μία πληροφορία που υπάρχει για τον Σόλσκιερ ήταν πως η απόφαση να έρθει αρχικά ως υπηρεσιακός και μετά ως μόνιμος ανήκε στον Φέργκιουσον. Ότι ουσιαστικά πίσω από την πρόταση του Μάικ Φίλαν ήταν ο Σερ Αλεξ.



Ο Σκωτσέζος θρύλος ήταν εκείνος που είχε καθοδηγήσει τη Γιουνάιτεντ στη λύση Μόγιες παρουσιάζοντάς τον ως τον διάδοχό του. Ο Φέργκιουσον όμως δεν εισακούστηκε σε όλο το πλάνο του καθώς θεωρούσε ιδανική προπονητική ομάδα τους Φίλαν, Μιούλενστιν και Στιλ. Ο Μόγιες όμως έκανε άλλες επιλογές και τα τρία αυτά προπονητικά στελέχη έφυγαν. Ο Γούντγουορντ έπρεπε να επιμείνει αλλά δεν το έκανε.

Ο Εντ Γούντγουορντ πίστευε πως ξέρει τα πάντα για το ποδόσφαιρο, πως μπορεί να ασχοληθεί με όλα! Η Γιουνάιτεντ... φώναζε για την απόκτηση ενός τεχνικού διευθυντή.

Ο Γούντγουορντ μίλησε με Εβρά, Ρίο Φέρντιναντ και Φλέτσερ γι αυτό το ρόλο στην ομάδα αλλά δεν κατέληξε κάπου. Μία επιτροπή πρώην παικτών της ομάδας προσφέρθηκε για συμβουλές όμως δεν προχώρησε ούτε αυτό το πλάνο. Ο Γούντγουορντ έχει φιλικές σχέσεις με τον Φέρντιναντ, πίνουν τσάι μαζί, ενώ είχε σχέσεις και με Εβρά και Φλέτσερ.

Ο Γούντγουορντ ξεκαθάρισε πως η θέση του θέλει ειδικά προσόντα για να την αναλάβει κάποιος. Όταν άρχισαν οι φημολογίες πως η Γιουνάιτεντ αναζητά έναν άνθρωπο για τέτοιο ρόλο τότε υπήρξε η αίσθηση πως η αλλαγή έρχεται.



Ο τεχνικός διευθυντής είναι ο ρόλος που πρέπει. Οι προπονητές πάνε και έρχονται όμως εκείνος διασφαλίζει πως η στρατηγική της ομάδας διατηρείται. Μετά την αποχώρηση του Φέργκιουσον η Γιουνάιτεντ πηγαίνει από το ένα μοντέλο στο άλλο. Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να μπορέσει η Μάντσεστερ να ανακοινώσει τεχνικό διευθυντή, τον Ντάρεν Φλέτσερ.

Ο Γούντγουορντ ως αφεντικό θεωρείται πολύ καλός, με προσωπικότητα και συζητήσιμος. Δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους και τους αρέσουν ακόμα παραπάνω όσοι ξέρουν τον καφέ του: διπλό εσπρέσο. Κάποιες φορές ντύνεται απλά και καθημερινά. Άλλος ατζέντης ωστόσο αποκόμισε την εικόνα πως μπορεί να γίνει αλαζονικός. Σαν να είναι έτοιμος να σου πει 'ξέρεις ποιος είμαι εγώ;'.