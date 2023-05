Νάπολι... Σαν ηφαίστειο που ξυπνά

Όταν στη διοίκηση της Γιουβέντους μεταφέρθηκε πως η Μπαρτσελόνα θέλει να παραχωρήσει τον Μαραντόνα ο τότε πρόεδρος, Τζιαμπέρο Μπονιπέτρι, ευχαρίστησε για την πληροφορία, αλλά αρνήθηκε να κλείσει τον παίκτη. Ηθελε άλλου στιλ παίκτες. Η «Μεγάλη Κυρία» δεν ήθελε τους... απείθαρχους. Άλλωστε η Γιουβέντους είχε ήδη τον Μισέλ Πλατινί που ταίριαζε με τα όσα πρέσβευε η οικογένεια Ανιέλι. Οι Τζιάνι και Ουμπέρτο Ανιέλι από την πλευρά τους θα έκαναν μία εξαίρεση για τον Μαραντόνα, όπως είχαν κάνει με τον Ομάρ Σιβόρι αλλά ο Μπονιπέρτι δεν το δέχθηκε. Ο Μαραντόνα επέλεξε τη Νάπολι και αυτομάτως έδωσε αξία στην πόλη. Έδειξε πως αξίζει. Πως ήταν κάτι το μοναδικό και το ξεχωριστό. Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου ήθελε να παίξει για τη Νάπολι. Δεν ήταν μικρό πράγμα αυτό.

Δεν ενδιέφερε τον Μαραντόνα πως η Νάπολι είχε αποφύγει τον υποβιβασμό για μόλις έναν βαθμό δύο μήνες πριν την άφιξή του. Οι Ναπολιτάνοι δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Ναι, 70.000 φίλαθλοι πήγαν στο Σαν Πάολο για να δουν τον Μαραντόνα να βγαίνει και να κάνει τα κόλπα του με μία φόρμα Puma. Οι Ναπολιτάνοι ήταν εκστασιασμένοι και τραγουδούσαν «Oh mama mama mama, Oh mama mama mama, Sai perchè mi batte il Corazon, Ho visto Maradona, Ho visto Maradona, Oh mama inamorato sono... Μαμά, μαμά, μαμά, Μαμά, μαμά, μαμά, Ξέρεις γιατί χτυπά η καρδιά μου; Είδα τον Μαραντόνα, είδα τον Μαραντόνα, Μαμά είμαι ερωτευμένος»!

