Τα βουντού του Ουάνγκα και το τροχαίο του Αμπονσά

Ποιους όρους βάζατε στην προπόνηση που ήταν απαράβατοι;

«Για εμένα η προπόνηση ήταν θρησκεία. Τους έλεγα: "Αυτά που θα κάνουμε στην προπόνηση, αυτά θα βγάλετε στο γήπεδο. Τι νομίζετε ότι θα βγάλετε φίδια από το σακούλι;". Ακούστε να σας πω. Είχαμε έναν παίκτη. Τον Ουάνγκα. Ήταν από το Καμερούν. Είχε χτυπήσει ο Αμπονσά του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στον Περιφερειακό. Εμείς είχαμε προπόνηση το απόγευμα, έρχεται ο Ουάνγκα κουτσαίνοντας και μου λέει: "Κόουτς, πονάει πόδι". Και του λέω: "Τι πόδι ρε;". Μου απαντάει: "Αμπονσά χτύπησε". Κι εγώ του λέω: "Ε, ο Αμπονσά χτύπησε. Εσύ τι έχεις;". Κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. "Βουντού" μου λέει. Αμάν... Πίσω από το γραφείο μου είχα ένα πέταλο. Το παίρνω και τον ρωτάω: "Ποιο πόδι έχει το... πρόβλημα;". Μου λέει το δεξί. Κάνω εγώ "βουντού, ξεβουντού, βουντού, ξεβουντού. Φύγε τώρα Ζαν, είσαι έτοιμος. Εντάξει;". Μου απαντάει: "Ναι κόουτς, όλα καλά". Φεύγει, κατεβαίνει στην προπόνηση, τον βλέπω πάλι να κουτσαίνει. "Ρε συ, δεν μου είπες πριν ότι είσαι εντάξει;". Μου απάντησε ότι έχει πρόβλημα και ότι θα πάει στο Καμερούν. Ότι υπάρχει εκεί ένας... ξεβουντού, ένας βουντιάρης. "Ποιο Καμερούν θα πας ρε; Είσαι με τα καλά σου; Τίποτα δεν έχεις". Πραγματικά δεν είχε τίποτα. Του μπήκε στο μυαλό ότι έχει κάτι.

Μια φορά παίζαμε με τον Παναθηναϊκό και τον έστειλα στον Μαρκαριάν για βουντού. Υποτίθεται ότι έκανε βουντού ο Ουάνγκα και όποτε τον έστελνα, κερδίζαμε. Κάναμε ένα διάλογο, τι να σας λέω τώρα;

- Το κατάλαβες; Do you understand me?

- Yes coach.

- Μήπως δεν το κατάλαβες;

- Yes coach.

- Ρε, το κατάλαβες ή δεν το κατάλαβες;

- Yes coach.

- Τι να πω ρε παιδιά; Ήταν φοβερός!