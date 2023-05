«Πριν το πέναλτι στον τελικό, ένιωσα σαν να πηγαίνω Λίβερπουλ-Αθήνα με τα πόδια!»

Το λιμάνι του Λίβερπουλ απέχει πλέον αρκετά και οι πινακίδες δείχνουν ότι πλησιάζουμε στο Κίρκμπι, μια περιοχή με ξεχωριστή σημειολογική σημασία για το Μέρσεϊσαϊντ. Ο Κώστας Τσιμίκας είχε επιστρέψει από το Λονδίνο αργά το προηγούμενο βράδυ, μετά τη νίκη της Λίβερπουλ με 2-1 επί της Γουέστ Χαμ. Η ομάδα έχει ρεπό, αλλά το AXA Τraining Centre, το οποίο αντικατέστησε το θρυλικό Μέλγουντ, είναι ανοιχτό για να μας υποδεχθεί και ο Tsimi, αφού μας οδηγεί στην τοποθεσία που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη ζωή του, αναλαμβάνει να μας δείξει τα κατατόπια. Η διαδρομή έχει μουσική υπόκρουση τις ρίμες του Bloody Hawk και στο ρεφρέν επαναλαμβάνεται ένας στίχος, που θαρρείς και έχει γραφτεί για αυτήν ακριβώς τη στιγμή: «Πρέπει να πιστέψεις στο όνειρό σου, πρέπει να πιστέψεις στο όνειρό σου…».

To beat χαμηλώνει, οι πόρτες ανοίγουν και αριστερά από την μεγάλη υποδοχή της μίας εκ των δύο εισόδων του προπονητικού κέντρου, δεσπόζει ένα μήνυμα σε πανό τοιχογραφίας που και πάλι μοιάζει απόλυτα ταιριαστό: “Liverpool was made for me & I was made for Liverpool”. Το προπονητικό κέντρο άνοιξε τις πύλες του τον Νοέμβριο του 2020, καθώς το Μέλγουντ έμοιαζε πια στενό για να χωρέσει το οικοδόμημα των Ρεντς και τις εξειδικευμένες ομάδες που εργάζονται καθημερινά σ’ αυτό. Συν τοις άλλοις, στον Γιούργκεν Κλοπ δεν άρεσε καθόλου το γεγονός ότι η πρώτη ομάδα προπονούταν στο Μέλγουντ και οι υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες στο Κίρκμπι. Έτσι, από τη στιγμή που το πρώτο δεν γινόταν να επεκταθεί, τα σχέδια έγιναν τριγύρω από την Academy. Και το αποτέλεσμα σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό.

Πέραν των όσων περιμένει κανείς από ένα προπονητικό κέντρο ενός κλαμπ του επιπέδου της Λίβερπουλ, τα γήπεδα, τα γυμναστήρια, το set up των γραφείων (με ένα πάτημα κουμπιού τα τζάμια σκουραίνουν και οι ομάδες απομονώνονται), το AXA training centre έχει κι άλλα. Γήπεδα τένις και πάντελ, μπιτς σόκερ και μπιτς βόλεϊ, ένα πλήρως εξοπλισμένο εστιατόριο και χώρο τραπεζαρίας με μπιλιάρδο, πισίνες, αίθουσα Τύπου, χώρους υποδοχής, ακόμα και το δικό του ψυγείο για τα κρέατα που συμπεριλαμβάνονται στο μενού. Και φυσικά, ένα τρόπαιο για κάθε τίτλο που έχει κατακτήσει η ομάδα. Να αντανακλά κάθε παίκτης τον εαυτό του στις προθήκες, να καταλαβαίνει το επίπεδο και της προσδοκίες, σε συνδυασμό με τα λόγια των προσωπικοτήτων που έχουν περάσει από τον σύλλογο και τις εκδηλώσεις λατρείας του κόσμου. Η πρώτη ομάδα με την ακαδημία είναι πλέον μαζί, κάτι πολύ σημαντικό για την τεχνική ηγεσία του κλαμπ, με κοινό στρατηγείο και χώρους εργασίας για όλες τις ομάδες: Προπονητές, αναλυτές, γυμναστές, διατροφολόγους, φυσιοθεραπευτές, στελέχη, συντονιστές εκπαιδευτές και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του προσωπικού που κρύβεται πίσω από τις επιτυχίες και τα χαμόγελα. Γιατί, όπως έλεγε ο τεράστιος Μπιλ Σάνκλι πριν ακόμα αναλάβει τη Λίβερπουλ, ένα χαρούμενο κλαμπ είναι και επιτυχημένο.

Ο Κώστας Τσιμίκας κινείται στο χώρο και η γλώσσα του σώματός του δείχνει την άνεση και την οικειότητα. Είναι πια στην τρίτη του σεζόν στους Reds, ο κόσμος τον αγαπά και ο δεσμός του με τον οργανισμό Λίβερπουλ είναι πολύ ισχυρός. Παράλληλα, όμως, παραμένει ένα παιδί που πατά γερά τα πόδια του στο έδαφος, ένας ποδοσφαιριστής που δεν ξεχνά από που ξεκίνησε, τις δυσκολίες που πέρασε και πασχίζει καθημερινά για να γίνει καλύτερος, ένας άνθρωπος (το τόνισε επανειλημμένα στην κουβέντα μας), που νοιάζεται για τις ψυχές που υπάρχουν τριγύρω του, τους συνανθρώπους του και τα ζώα. Η αγάπη για τα σκυλιά του, τον Μάουι, τη Φουέρτε (που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, αλλά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του) και την Άλμα, είναι μοναδική και η πρωτοβουλία που πήρε για τη σειρά ρούχων του, καθώς και η συνεργασία με το GiANT Heart της novibet, ως πρεσβευτής κοινωνικής ευθύνης, δείχνουν ότι δεν ζει σε φούσκα.

