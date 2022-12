The Last of Us Part I (PS5)

Προφανώς και όσοι ασχολείστε με το gaming έχετε διαβάσει, ακούσει, δει πολλά για το The Last of Us Part 1 που κυκλοφόρησε πρόσφατα για το Playstation 5. Οι βελτιώσεις στα γραφικά είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. Μπαίνουμε «μέσα» στην ιστορία και ακολουθούμε τους πρωταγωνιστές της που προσπαθούν να σώσουν τον κόσμο από έναν παρασιτικό ιό που έχει μολύνει τους ανθρώπους.

Φυσικά το παιχνίδια έρχεται με ελληνικό μενού, υπότιτλους και μεταγλώττιση!

Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Απλά δείτε το trailer που είχε κυκλοφορήσει πριν λίγους μήνες το Playstation, πάρτε μία γεύση και μετά μπορείτε άνετα να το κάνετε δώρο σε έναν φίλο ή ακόμα στον εαυτό σας. Γιατί όχι;