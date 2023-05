Μίλαν Τόμιτς στο Gazzetta: «Στην Πόλη, ο κόσμος και η ομάδα "συνεννοηθήκαμε" για να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός!»

Ας ξετυλίξουμε το κουβάρι των μπασκετικών αναμνήσεων της ζωής σου, από τα πρώτα σου βήματα στο άθλημα. Είσαι ένα παιδί που μεγάλωσε...

«... σε μία χώρα που όλα τα παιδιά ασχολούνταν με τον αθλητισμό! Στην παιδική μου ηλικία, θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζω ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και βόλεϊ! Μέχρι και τένις! Από την γειτονιά μου, στο Μπράτσε Γιέρκοβιτς, που βρίσκεται στο προάστιο Βόζντοβατς, έχω τρομερές αναμνήσεις... Θυμάμαι ότι υπήρχε ένα ανοιχτό γήπεδο του μπάσκετ, στο οποίο κάθε απόγευμα γινόταν το αδιαχώρητο! Φαντάσου ότι ήταν ανάμεσα σε μία σειρά από πολυόροφες πολυκατοικίες και τα παιδιά όλων των ηλικιών που έμεναν εκεί, έδιναν πάντα το παρών! Ειδικά την Κυριακή μπορεί να ήταν και 200 άτομα που περίμεναν την σειρά τους για να παίξουν ένα μονό τρεις εναντίον τριών. Από τους συνομήλικούς μου στην ηλικία των 13-15 ετών, μέχρι τις παρέες των 30άρηδων! Όλοι τους πολύ μπασκετικοί, μην φαντάζεσαι ότι υπήρχαν άσχετοι! Οπότε για να μείνει η δική σου ομάδα στο γήπεδο, έπρεπε να παλέψεις και να νικήσεις τους μεγαλύτερους και δυνατότερους... Κάπως έτσι έμαθα μπάσκετ! Έξω στον δρόμο, παίζοντας three on three με μεγαλύτερους!»

Οι γονείς σου με τι ασχολούνταν;

«Ο μπαμπάς μου ήταν διευθυντής του εστιατορίου για τους εργαζόμενους μίας μεγάλης εταιρίας ρούχων και η μητέρα μου εργαζόταν στον ίδιο τομέα αλλά σε διαφορετικό πόστο. Ο αδελφός μου, που είναι έναν χρόνο μεγαλύτερός μου, ήταν κι αυτός κοντά στον αθλητισμό, αλλά δεν αποφάσισε ποτέ να ασχοληθεί πιο οργανωμένα και σοβαρά με κάποιο άθλημα.»

Εσύ πως το πήρες απόφαση;

«Η πρώτη μου επαφή με κάτι πιο οργανωμένο, υπό την μορφή της συμμετοχής σε μία ομάδα, έγινε στο ποδόσφαιρο. Είχα γραφτεί στην τοπική ομάδα της περιοχής μου, είχα ξεκινήσει προπονήσεις και μπορώ να σου πω ότι ήμουν αρκετά καλός. Το μπάσκετ υπήρχε πάντα στο μυαλό μου, αλλά έπαιζα πιο πολύ στο σχολείο και στο ανοιχτό που ήταν δίπλα στο σπίτι μου. Μέχρι που κάποια στιγμή, με είδε να παίζω ο γυμναστής μας, ο οποίος ήταν και προπονητής στα τμήματα υποδομής της Ράντνιτσκι και μου λέει “δεν έρχεσαι το βράδυ στην προπόνηση;”... Ήταν και κοντά στο σπίτι μου, οπότε είπα από μέσα μου “γιατί όχι;”...»

Τότε πόσο χρονών ήσουν;

«12 χρονών! Αλλά γενικά κυκλοφορούσα από πιο μικρός μόνος μου, γιατί δεν υπήρχαν σχολικά λεωφορεία, ούτε η δυνατότητα των γονιών να με πηγαινοφέρνουν. Πήγαινε-έλα από και προς το σχολείο αλλά και την προπόνηση με τα πόδια, το βράδυ για να επιστρέψω σπίτι έπρεπε να περάσω μέσα από ένα πάρκο που δεν είχε φώτα και είχε διάφορους περίεργους, οπότε είχα συνηθίσει. Έτσι ξεκίνησα να παίζω στην Ράντνιτσκι και μάλιστα, θυμάμαι ότι εκείνος ο προπονητής επέμενε πάρα πολύ και είχε έρθει και στο σπίτι για να μιλήσει τους γονείς μου και να τους πει ότι γιος τους έχει πολύ ταλέντο και πρέπει να γραφτεί στην ομάδα.»