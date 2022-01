Ο ΤΣΑΚΩΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΦΑΝΤΟ ΚΑΙ ΤΟ "ΝΑ ΠΑΘΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ Ο ΝΤΑΪΦΑΣ"

Υπάρχει προπονητής που είχατε κόντρα;

«Μ' αυτόν που είχα τσακωθεί ήταν ο συγχωρημένος ο Αλέφαντος, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους προπονητές που είχα δουλέψει. Ο Αλέφαντος, αυτά που κάνουν τώρα με ασκήσεις κατοχής μπάλας, τα έκανε τότε αυτός. Απλά είχε έναν περίεργο τρόπο. Μπορεί να είχε πολύ καλή ομάδα και έπαιζε αμυντικά. Ελεγε "καλύτερα 0-0, αρκεί να μην χάσω". Όταν, όμως, έχεις καλή ομάδα δεν μπορείς να την κρατάς πίσω. Όμως, στην προπόνηση δεν είχα ακούσει ποτέ από το στόμα του βρισιά. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάναμε τις ίδιες προπονήσεις. Όλες οι ασκήσεις είχαν μπάλα, τρέχαμε με μπάλα. Αν ο παίκτης έχει τη μπάλα στα πόδια του δεν θα πει ποτέ "κουράστηκα". Αν αρχίσει το γύρω γύρω, ανοίγει σουβλατζίδικο».



Αδίκησε τον εαυτό του, δηλαδή;

«Ναι, πιστεύω ναι... Τσακωνόταν πολύ και έκανε κι αδικίες. Να σου πω κι ένα παράδειγμα: Ο Μαύρος τον πρότεινε στην ΑΕΚ και τελικά αυτός έφαγε τον Μαύρο από την ΑΕΚ, γιατί έλεγε ότι είχε μεγαλώσει. Μετά ο Μαύρος πήγε στον Πανιώνιο και βγήκε πρώτος σκόρερ. Δεν μπορεί όμως να πει κανένας ότι ο Αλέφαντος δεν ήταν καλός προπονητής».



Εσείς όμως γιατί τσακωθήκατε; Δεν μου είπατε...

«Θυμάμαι σ' ένα ματς στα Γιάννενα παίζω man to man τον Κοντογιωργάκη. Το man to man έχει δύο εκδοχές: η μία είναι να έχεις τον αντίπαλό σου σ' όλο το γήπεδο κι η άλλη κάτω από τη σέντρα. Εγώ τον είχα πάρει σ' όλο το γήπεδο και είχα πει στον Αλέφαντο ότι από τη στιγμή που είμαι αριστερό μπακ, πρέπει κάποιος να καλύπτει το κενό μου, από τη στιγμή που έχω παίκτη man to man. "Ασε θα το τακτοποιήσω εγώ", μου απάντησε ο συγχωρεμένος. Τελικά, φάγαμε γκολ από την πλευρά μου και στο ημίχρονο ήρθε και μου είπε: "Καλά που είσαι; Είναι σαν να το κάνεις επίτηδες". Τότε έβγαλα τη φανέλα και βγήκα μόνος μου. "Αμα νομίζεις ότι εγώ κάνω αυτά που λες και δεν θυμάσαι που με έχεις βάλει να παίξω...", του είπα. Τελικά το ματς ήρθε 1-1.



Μετά στο λεωφορείο λέει ο Αλέφαντος στον Αναστόπουλο: "Αύριο έχουμε προπόνηση". Εγώ κάθε Δευτέρα, επειδή είχαμε ρεπό, πήγαινα στο Λαύριο να δω τη γιαγιά μου, τον παππού μου και τους θείους μου. Είπα στον Αναστόπουλο: "Νίκο, εγώ δεν θα έρθω στην προπόνηση, είμαι στο Λαύριο". Τέλος πάντων, πήγα την Τρίτη στην προπόνηση και ήρθε κάποιος στα αποδυτήρια και μου μετέφερε ότι με ήθελε ο Αλέφαντος στο γραφείο του.



Πήγα λοιπόν στο γραφείο του και άρχισε να μου φωνάζει: "Γιατί δεν ήρθες στην προπόνηση;". Του λέω: "Κοίτα να δεις, αν θες να φωνάζεις να πας σπίτι σου, σ' εμένα δεν θα φωνάζεις. Εγώ ειδοποίησα τον Αναστόπουλο. Εσύ εμένα με ενημέρωσες με τον Αναστόπουλο, έτσι και 'γω εσένα σε ενημέρωσα με τον Αναστόπουλο". Ετσι πλακωθήκαμε στα λόγια. Μετά πήγα στον Νταϊφά και στον Μαρινάκη και τους είπα: "Όσο είναι αυτός στον Ολυμπιακό, εγώ δεν θα παίζω. Αν θέλετε τιμωρήστε με"».



Στις προπονήσεις πηγαίνατε;

«Κανονικά. Εχανα προπονήσεις εγώ; Ο Αλέφαντος μου έλεγε να παίξω αλλά εγώ δεν έπαιζα. Σε 2-3 ματς δεν πηγαίναμε καλά και με φώναξε ο Μιλτιάδης Μαρινάκης με τον Νταϊφά και μου ζήτησαν να παίζω. Ετσι δέχτηκα. Πάμε να παίξουμε ένα ματς με τον Απόλλωνα, ήμασταν στο ξενοδοχείο Ουράνιο Τόξο του Πουλόπουλου του τραγουδιστή. Ο Αλέφαντος ανακοινώνει την 11άδα. Λέει "Βαμβακούλας παίζεις man to man τον Παντελίδη". Εκεί ρώτησα αν έπρεπε να τον έχω man to man σ' όλο το γήπεδο ή στο μισό και μου απάντησε: "Ε, δεν παίζεις"».



Το θεώρησε ειρωνεία;

«Εγώ έκανα τη σωστή ερώτηση, αλλά είχαν γράψει την Κυριακή στο ΦΩΣ ότι ο Ολυμπιακός παίρνει προπονητή τον Έρικσον και έβριζε τον Νταϊφά. Του Νταϊφά του είπαν ότι ο Αλέφαντος σηκώθηκε με νεύρα και έβριζε - ξέσπασε σ' εμένα. Όταν ανέβηκα στην εξέδρα με ρώτησε ο Μιλτιάδης "τί έχεις;". "Εχω τους προσαγωγούς μου", του είπα επειδή είχε κόσμο μπροστά. Πήγαμε πιο πέρα και μιλήσαμε. Κάλεσε και τον γενικό αρχηγό τον Φωτίου, ο οποίος του είπε όσα έγιναν και έδωσε εντολή ο Νταϊφάς με το που τελειώσει το ματς να του πει ότι φεύγει. Ο Αλέφαντος τον έβριζε πολύ άσχημα τον Νταϊφά. "Να βγάλεις καρκίνο...". Χοντράδες.



Τελικά, φεύγει και κάθεται στον πάγκο για λίγο ο Μπέμπης. Του κάναμε αστειάκια για να τον βοηθήσουμε ψυχολογικά. Με φωνάζει και μου λέει "θα παίξεις αριστερό μπακ". Του λέω "θα παίξω ή αριστερό εξτρέμ ή λίμπερο". Είχαν γίνει ήδη όλα αυτά κι αν γινόταν πάλι κάποιο λάθος θα είχα θέμα. Παίζαμε με τον Άρη, ο οποίος πήγαινε καλά όπως κι ο Παναθηναϊκός, εμείς δεν είχαμε καλή πορεία. Ετσι, παίζω έξω αριστερά. Ο Παναγούλιας ήταν προπονητής στον Άρη και νικήσαμε 2-3 - εγώ έβαλα 2 γκολ με το κεφάλι.



Την άλλη μέρα συναντάω τον Αλέφαντο στη Βουλιαγμένη μέσα σ' ένα Autobianchi. "Ρε τώρα τα βάζεις;", μου λέει. "Κύριε Νίκο περίμενα να φύγεις", του απάντησα. Δεν κρατούσε κακίες, ήταν όλα της στιγμής κι ένας από τους καλύτερους προπονητές».



Ποιος ήταν ο καλύτερος προπονητής που είχατε;

«Κοίτα, ο καθένας είχε τα δικά του. Ο Αλκέτας (Παναγούλιας) ήταν πολύ καλός στη ψυχολογία. Να σε βάλει και να παίξεις και γι' αυτόν. Ο Γκόρσκι ήταν πολύ καλός στο στήσιμο της ομάδας. Εμείς έχουμε παίξει σε μεγάλες ομάδες, αν πας να προπονήσεις ομάδα Γ' Εθνικής θα πρέπει να ακουμπήσεις πάνω στους παίκτες. Αν πας και τους πεις "εγώ παίξει εκεί", τους έχασες. Οι παίκτες είναι τα εργαλεία. Ο προπονητής είναι ένα 20-30%. Αν τους το παίξεις φίρμα έχεις "καθαρίσει"».