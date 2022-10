Το φετινό πρόγραμμα του Navarino Challenge θα είναι το πλουσιότερο από ποτέ στην ιστορία των 10 χρόνων του. Με το μήνυμα «Ο Αθλητισμός Ενώνει», άνθρωποι όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων συμμετέχουν σε δράσεις όπως: αγώνας επίδειξης τένις, αγώνας επίδειξης μπάσκετ ΑΜΕΑ, 4on4 τουρνουά μπάσκετ, tennis induction, ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά, high intensity training, μαθήματα kick boxing, μαθήματα baby swimming, μαθήματα πυγμαχίας, spinning challenge, μαθήματα pilates, yoga, men’s & women’s round robbin tournament με UTS format, καγιάκ στη νήσο Σφακτηρία, gravel bike tour 30χλμ. στον καταρράκτη Καλαμάρη, μαθήματα μπάσκετ, half day kids camp, τουρνουά padel, beachathlon, heavy cardio workout, Tsimikas football clinics, μαθήματα αναρρίχησης, King of the Court Beach Volley Tournament ανδρών, γυναικών και μεικτό, άλμα εις μήκος, μαθήματα golf, gymnastics, μαθήματα κωπηλασίας, μαθήματα ελευθέρας πάλης, “Feed the Fish” golf exhibition game, μαθήματα κολύμβησης και φυσικά τρέξιμο, από το οποίο ξεκίνησαν όλα.