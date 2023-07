Κατερίνα Στεφανίδη στο Gazzetta: «Μετά από 11 μετάλλια, δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι»

Δέχεσαι κακεντρεχή σχόλια, που αφορούν κυρίως στην ηλικία σου. Πώς τα αντιμετωπίζεις; Μπαίνεις στη διαδικασία να απαντήσεις;

«Έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν αισθάνομαι πως χρειάζεται να αποδείξω κάτι. Πραγματικά δεν με πειράζει καθόλου αυτό γιατί δεν το αφήνω πλέον να με ενοχλεί. Με πειράζει όμως που θα το δει ένα παιδάκι και θα σκεφτεί πως η τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι αποτυχία. Για το ίδιο το παιδί είναι κακό. Με εκνευρίζει, επίσης, που μία τέτοια δήλωση μπορεί να τη δει ο οποιοσδήποτε που έκανε την υπερπροσπάθεια για να πάει στους Ολυμπιακούς, να τρέξει μία κούρσα ίσως, να μπει στον ημιτελικό ή να μην μπει κιόλας. Και λες σε αυτόν τον άνθρωπο, που ίσως βγήκε 30ός, ότι η τέταρτη θέση είναι αποτυχία; Αυτό με ενοχλεί πραγματικά αλλά όχι σε προσωπικό επίπεδο, μετά από τόσα χρόνια. Μετά από 11 μετάλλια αν άκουγες τον κάθε έναν που λέει τα δικά του… Εδώ ακούμε διάφορα όταν παίρνουμε τα μετάλλια.

Το έχω αντιμετωπίσει διαφορετικά, σε διαφορετικές περιόδους. Πλέον έχω κάνει περιορισμό σε όσα θα δω. Καταρχήν, αν δεις και στους λογαριασμούς μου στα social media θα ποστάρω πολύ λιγότερο σε σχέση με παλαιότερα, δεν ξέρω αν είναι και λόγω ηλικίας που δεν είμαι πια 20 ετών να έχω την όρεξη να κάνω βιντεάκια ας πούμε.

Τα κακεντρεχή σχόλια δεν έρχονται μόνο όταν δεν τα πηγαίνεις καλά αλλά έρχονται και στις επιτυχίες. Δες ένα παράδειγμα άσχετο, πολύ άσχετο με τον αθλητισμό… Όταν γυρνούσα από το Ρίο, μία κυρία μου έστειλε μήνυμα: «Ω, είσαι παντρεμένη με ξένο και αυτοί οι γάμοι ποτέ δεν πηγαίνουν καλά γιατί έχετε διαφορετικές κουλτούρες». Σε βλέπει ένας άνθρωπος να έχεις μία αθλητική επιτυχία, σε προπονεί ο άνδρας σου και κάθεται να σκεφτεί αυτό; Δεν ήταν καν σχόλιο, ήταν προσωπικό μήνυμα στο Facebook για να σιγουρευτεί ότι θα το δω, να το γνωρίζω. Δηλαδή το σκέφτεσαι αυτό αλλά πως το στέλνεις; Τότε γινόταν ένας χαμός από σχόλια και δεν προλάβαινα να κάνω τίποτα, δεν θυμάμαι αν είχα απαντήσει αλλά δες τι ζόρι τραβάει ο καθένας. Τώρα θα ήθελα να μπορώ να το βγάλω δημόσια αυτό το μήνυμα και να πω… Τέλος πάντων. Γιατί η κακεντρέχεια του «Είσαι μεγάλη» άντε πάει στο καλό, έτσι αισθάνθηκε -που δεν θα έπρεπε- αλλά το λέει στην αποτυχία. Ο άλλος πως σκέφτηκε κάτι τόσο άσχετο, στην επιτυχία σου κιόλας; Δηλαδή σκέφτηκε “Τι κακό να βρω να πω;” (γέλια)».

Σε ενοχλεί που σε ρωτάνε πότε θα κάνεις παιδί;

«Με ενοχλεί πάρα πολύ και όχι μόνο για το ηλικιακό κομμάτι, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι με ρωτούν λόγω ηλικίας διότι στα 26 μου δεν με ρωτούσε κανείς. Αλλά πού ξέρεις ότι εγώ δεν προσπαθώ να κάνω παιδιά; Είναι τόσο αδιάκριτη ερώτηση αυτή που κάποια στιγμή είχα σκεφτεί πως πρέπει να αρχίσω να απαντάω αλλιώς. Τη θεωρώ πάρα πολύ αδιάκριτη ερώτηση και ελληνική, γιατί αυτό δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στον κόσμο, πουθενά. Πού ξέρεις αν θέλεις να κάνω παιδιά;».

Το ντόπινγκ και η ατάκα «Κανένας δεν είναι καθαρός, όλοι παίρνουν»…

Μέσα σε αυτά τα σχόλια υπάρχουν και εκείνα που υπαινίσσονται πως κάνετε χρήση απαγορευμένων ουσιών, με την κλασική ατάκα «Όλοι σε αυτό το επίπεδο παίρνουν». Σε ενοχλεί;

«Κάποια στιγμή έπεσε ξαφνικά μία σκιά στον στίβο, λόγω ντόπινγκ, για αρκετά χρόνια και συνεχόμενα με αποτέλεσμα να χάσουμε αθλητές.

Εδώ ήμασταν, πριν από τους Ολυμπιακούς του Ρίο, και ένας κύριος με αναγνώρισε χωρίς να είμαι και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη τότε, δηλαδή είχα κερδίσει μόνο δυο ευρωπαϊκά. Και μου έλεγε ότι αυτός είναι από το μπάσκετ και συζητούσαμε κτλ. και κάποια στιγμή μου είπε «Να προσέχεις». Κι εγώ στην αρχή σκέφτηκα πως εννοεί να προσέχω να μην τραυματιστώ και μου λέει «Όχι, όχι. Να προσέχεις!» και μου έκλεινε το μάτι. Και έκανα έναν τσακωμό μες τη μέση της πλατείας της Αγίας Παρασκευής… Γιατί ο καθένας πιστεύει πως αυτό που έχει ζήσει ο ίδιος, και από ένα άλλο άθλημα κιόλας, ότι ισχύει παντού. Και τώρα πρόσφατα τιμωρήθηκε ένας Κενυάτης, ελίτ αθλητής και διάβαζες κάποια πράγματα, σχόλια όπως «Μα ποιος πιστεύει πως σε αυτό το επίπεδο δεν παίρνουν;». Αυτό με εκνευρίζει. Άσχετα από τους ελέγχους που περνάμε, πιστεύω πως αυτοί που τα λένε αυτά ίσως ήταν άτυχοι και ήταν σε ένα πολύ κακό περιβάλλον που προφανώς τους έλεγε ο προπονητής τους πως όλοι οι ελίτ το κάνουν αυτό.

Αλλά αυτό που με τρομάζει είναι πως αυτοί μπορεί να γίνουν γυμναστές και να λένε στα παιδάκια που γυμνάζουν πως όλοι οι ελίτ παίρνουν αναβολικά. Κοντά στο 2016 και το 2017 εκνευριζόμουν πάρα πολύ με αυτό αλλά πλέον το έχω ξεπεράσει γιατί τί μπορώ να πω σε έναν αθλητή που πιστεύει πως όλοι οι ελίτ το κάνουν αυτό; Πως να τον κάνω να μην το πιστεύει; Αν ο άλλος δεν μπορεί να δει σε δύο σώματα, ειδικά σε γυναίκες, πως το ένα είναι καθαρό σώμα και το άλλο δεν είναι τότε εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Νομίζω όσοι ξέρουν, ξέρουν και δεν θέλει και κανένας να τον πείσεις για κάτι αντίθετο από ό,τι νομίζει».

Θεωρείς πως τα μέσα σας στηρίζουν όσο χρειάζεται; Γιατί έχουμε ακούσει συχνά τη φράση από πολλούς ελίτ αθλητές πως τα ΜΜΕ σας θυμούνται κάθε τέσσερα χρόνια, στους Ολυμπιακούς…

«Ναι… Για παράδειγμα η Άννα (σ.σ Κορακάκη) γύρισε με παγκόσμιο μετάλλιο και δεν την περίμενε ούτε ένας δημοσιογράφος στο αεροδρόμιο.

Στο Diamond League στην Ντόχα φέτος, που εγώ βγήκα τέταρτη, είχε το καλύτερο γκρουπ γυναικών σε αγώνα επί κοντώ που έχει υπάρξει ποτέ. Δεν πανηγύριζα τυχαία δηλαδή εγώ στο 4.55μ., κατάφερα να κερδίσω την Ολυμπιονίκη, τη νικήτρια του τελικού του Diamond League, κτλ. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι αγωνιζόμαστε σε "Ολυμπιακούς Αγώνες" κάθε εβδομάδα. Ο κόσμος δεν φταίει βέβαια, ο δημοσιογράφος τους το περνάει αυτό γιατί αν κερδίσω αύριο το Diamond League έχω νικήσει τις καλύτερες, και ενώ είμαστε όλες τόσο κοντά εκείνη τη μέρα νίκησα εγώ.

Κανείς δεν αγωνίζεται μία φορά στα τέσσερα χρόνια αλλά αισθάνομαι πως έτσι αντιμετωπιζόμαστε. Εγώ, για να πω την αλήθεια, ήμουν λίγο τυχερή όπως και ο Μίλτος (σ.σ Τεντόγλο), η Άννα (σ.σ Κορακάκη), ο Λευτέρης (σ.σ. Πετρούνιας) γιατί εμείς παίρνουμε και μία φορά τον χρόνο από ένα μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο οπότε για μία εβδομάδα μας ακούνε και λίγο. Κάποιος θα πει ότι στο ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλά παιχνίδια γι’ αυτό προβάλλεται περισσότερο. Όμως και ο στίβος έχει.

Το θέμα είναι να υπάρχει μία στήριξη στους αθλητές που ίσως να μην πάρουν ποτέ μετάλλιο ή που ο στόχος τους είναι να μπουν στον τελικό. Γιατί όλοι αυτοί κάνουν εξίσου δύσκολη προπόνηση με αυτή που κάνω εγώ, κάποιοι και περισσότερο από μένα. Εκεί φαίνεται πλέον η ασέβεια νομίζω».

Θα συνέχιζες να κάνεις επί κοντώ επαγγελματικά αν δεν είχες αποκτήσει όλη αυτή τη φήμη;

«Σίγουρα θα έκανα γιατί τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ο κόσμος λέει να σταματήσω και «Γιατί ντροπιάζεις τον εαυτό σου, εσύ που ήσουν η καλύτερη και τώρα δεν είσαι η καλύτερη;». Στον αθλητισμό καταρχάς αν έχεις κερδίσει μία φορά, δεν επιτρέπεται να ξαναχάσεις. Εγώ πριν κερδίσω τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν μπήκα τελικό στο Παγκόσμιο της προηγούμενης χρονιάς, το 2015. Για να καταλάβεις δηλαδή… Αλλά ο κόσμος δεν το σκέφτεσαι αυτό, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι είχες μία κακή χρονιά και θα ξαναέχεις μία κακή χρονιά και θα έχεις κι άλλη κακή χρονιά. Παλιότερα είχα γράψει για την World Athletics, ένα Letter to my younger self (γράμμα στον νεότερο εαυτό μου) και είχα γράψει πως σε αντίθεση με αυτό που πιστεύει ο κόσμος ότι ο πρωταθλητισμός είναι ένας μαραθώνιος ή ένα σπριντ, στην πραγματικότητα είναι μία πεζοπορία. Έχει πάνω και κάτω συνέχεια. Πιστεύω πως, αυτή την περίοδο, αν δεν ήμουν γνωστή ίσως να έκανα καλύτερες επιδόσεις γιατί δεν θα είχα αυτή την παραπάνω πίεση. Καθόλου δεν μπορώ να πω πως με βοήθησε αυτό το κομμάτι, το ότι ήμουν γνωστή και ότι μου έδωσε αυτό αυτοπεποίθηση. Το ότι κέρδιζα μου έδωσε αυτοπεποίθηση, ότι τα πήγαινα καλά, ότι πηδούσα ψηλά και όχι ότι με αναγνώριζε ο κόσμος. Δεν είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια…».

Αν υποθέσουμε πως η ελληνική πραγματικότητα είναι τόσο σκληρή και σε κάθε τι που θεωρεί αποτυχία το κοινό θα αντιδρά άσχημα, πρέπει να δούμε αν αυτό είναι καθόλικο και αν εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Αν η αντίδραση κρύβει σεξισμό και αν τα πολιτικά "πιστεύω" μπορούν να παίξουν ρόλο σε μία αντίδραση για κάτι τέτοιο. Ένα μετάλλιο που δεν είναι χρυσό, ο κόσμος το βλέπει σαν ίσο όταν το κερδίζει άνδρας και όταν το κερδίζει γυναίκα; Μπορεί μία επιτυχία να χρησιμοποιηθεί για σκοπιμότητες τρίτων;



Η Κατερίνα Στεφανίδη εξηγεί...

«Το αργυρό μετάλλιο (Παγκόσμιο ανοιχτού 2022) του Μίλτου το έζησα λίγο διαφορετικά, δηλαδή άκουσα πως «Ω πήγε και βγήκε δεύτερος;». Δηλαδή, κάτσε… Κέρδισε πέρυσι τους Ολυμπιακούς και τώρα είναι δεύτερος στον κόσμο. Αν ήταν ένας Μίλτος που δεν είχε κερδίσει στο Τόκιο και πήγαινε στο Παγκόσμιο και έβγαινε δεύτερος, θα το πανηγυρίζαμε σαν ένα μεγάλο θέμα αλλά δεν είδα να έγινε τόσο μεγάλο θέμα ενώ ήταν το μοναδικό μετάλλιο που πήραμε. Στη Ντόχα το 2019, που πήρα εγώ το χάλκινο, ένιωσα πως φάνηκε λίγο περισσότερο», εξηγεί η Στεφανίδη, συγκρίνοντας δύο μεγάλες επιτυχίες στον στίβο και συνεχίζει σχολιάζοντας πως πολλές φορές η πολιτική ματιά στα πράγματα παίζει ρόλο:

«Νιώθω πως υπάρχουν και πολιτικά κίνητρα από πίσω. Γιατί και εγώ και ο Μίλτος θα πούμε αυτό που σκεφτόμαστε, δεν θα το κρύψει κανείς μας, και ορισμένες φορές αυτό ακούγεται σα να μιλάμε κατά της κυβέρνησης και να κάνουμε αντιπολίτευση. Ο καθένας πολιτικοποιεί και κομματικοποιεί ό,τι θέλει και όπως θέλει κάθε φορά. Εμείς λέμε «στάζει το ΟΑΚΑ» και ο καθένας θα σκεφτεί τι κόμμα ψηφίζω εγώ που το λέω αυτό. Ό,τι κόμμα κι αν ψηφίζεις, όμως, το ΟΑΚΑ θα στάζει και πάλι, αυτό συμβαίνει από όταν ήμουν 13 ετών ας πούμε».

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες;

«Νομίζω υπάρχει μία διαφορά. Είναι δύσκολο, γιατί έχει να κάνει και με την προσωπικότητα και έτσι είναι δύσκολο να συγκρίνεις την επιτυχία. Αλλά θεωρώ πως υπάρχει μία πατριαρχική αντίληψη πως ο άντρας είναι παλικάρι, όπως λένε, και θεωρώ πως ως ένα σημείο υπάρχει αυτό. Αλλά παίζει ρόλο η προσωπικότητα. Αν συγκρίνεις για παράδειγμα Πετρούνια, Τεντόγλου και Καραλή με μένα και την Κορακάκη ας πούμε, που εγώ ντρέπομαι όταν μου λένε ότι είμαι η καλύτερη αθλήτρια στην Ελλάδα γενικά γιατί η Άννα (Κορακάκη) έχει εξίσου μεγάλες επιτυχίες και είναι και έξι χρόνια μικρότερή μου. Δηλαδή μέχρι να φτάσει στην ηλικία μου, θεωρώ πως θα έχει και περισσότερες επιτυχίες από ό,τι έχω εγώ αλλά και τώρα έχει δύο Ολυμπιακά μετάλλια κι εγώ ένα- αν και είναι δύσκολο να συγκρίνεις δύο αθλήματα μεταξύ τους. Όμως δες εμένα και την Άννα, που έχουμε επιτυχίες, πως μας αντιμετωπίζουν. Δεν μας αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο πιστεύω και θεωρώ πως έχει να κάνει το φύλο.

Νομίζω είναι δύσκολο να βρεις ισορροπία γενικά αλλά θα σου απαντήσω ακριβώς στην ερώτησή σου αν είμαι φεμινίστρια. Στην Παγκόσμια ομοσπονδία, στις επιτροπές αθλητών που ήμουν κι εγώ μέλος, προσπαθούσαν να είναι 50-50 σε άνδρες και γυναίκες. Κάποια στιγμή, επειδή τα μίτινγκ τύχαινε να είναι στις 4 τα ξημερώματα για μένα, είπα πως δεν μπορώ να συνεχίσω και να ξυπνάω μέσα στο ξημέρωμα κάθε τόσο. Τότε μου είπαν πως είναι ΟΚ αλλά για να διατηρηθεί το 50-50, γιατί έτυχε αυτός που θα με αντικαθιστούσε να ήταν άνδρας και άρα θα άλλαζε τα νούμερα, το όνομά μου θα έμενε στις λίστες. Αυτό, που είναι μόνο για το φαίνεσθαι, μου φαίνεται χειρότερο. Ας είναι 10 άνδρες που «κυβερνούν» την ομοσπονδία για παράδειγμα, αλλά να κάνουν τα πράγματα σωστά. Αυτό με νοιάζει, να έχει την κάθε θέση αυτός ο άνθρωπος που του αξίζει να έχει τη θέση γιατί το φύλο του δεν με ενδιαφέρει. Να είμαστε ίσοι άνδρες και γυναίκες και να αντιμετωπιζόμαστε το ίδιο, να παίρνουν τις θέσεις οι γυναίκες επειδή είναι καλύτερες σε αυτό που κάνουν από έναν άνδρα, δίκαια. Να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Αυτό».